В Италии обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19

В Италии может быть введена обязательная вакцинация от коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, пояснив, что правительство оценит такую возможность "по прошествии недель" и "не побоится" это сделать, если понадобится.

"Обязательство - это не уже принятое и уверенное решение, а инструмент, который у нас есть, и при необходимости он будет реализован без опасений", - заявил Сперанца в интервью газете Corriere della Sera (цитата по РИА Новости).

"Вакцины спасают жизни людей. Во время пандемии их действие может оказаться непродолжительным, либо мы будем делать на них ставку, либо нам придется придумывать новые ограничения", - сказал министр.

Чиновник также подчеркнул, что распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) во введению обязательных прививок могло бы облегчить правительствам стран ЕС соответствующие решения.

"Если защита права на здоровье и необходимость избегать новых сокращений свободы приведут нас к этому решению, мы, конечно, не испугаемся и не остановимся", - подчеркнул министр.

Сейчас вакцинация против COVID-19 в Италии добровольна для большинства граждан. В обязательном порядке в соответствии с правительственным декретом от 1 апреля прививку от коронавируса делают медработники. Также с сентября расширяется применение сертификата green pass ("зеленый паспорт") : персонал вузов и школ может работать, получив пропуск после вакцинации или на временной основе после сдачи теста на заражение.

Несколько дней назад премьер-министр Италии Марио Драги сообщил о возможном расширении категорий, подлежащих обязательной вакцинации, а также действия green pass.

При этом, по данным минздрава страны, иммунизацию на данный момент завершили уже более 70% населения в возрасте старше 12 лет, введено более 79 миллионов доз вакцин.