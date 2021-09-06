В Киеве снесли памятник дружбе с Москвой

В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы с Москвой, установленный в 2001 году. Об этом заявила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова, похвалившись, что она была одним из инициаторов этого варварского шага.

По данным пресс-службы Киевского городского совета, памятник был снесен коммунальным предприятием по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого тот находился. В настоящее время знак хранится в Голосеевской районной госадминистрации, предполагается, что он будет выставлен в создаваемом на Украине музее тоталитаризма.

Стоит отметить, что памятник был установлен в 2001 году в районе, который тогда назывался Московским. В 2015 году он был осквернен вандалами, разрисован в сине-желтые цвета. Летом 2021 года власти Киева приняли решение о его сносе.