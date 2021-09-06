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06.09.2021 20:00
Рубрика: В мире

В Мехико хотят снести памятник первооткрывателю Америки

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Власти Мехико приняли решение установить памятник представительнице коренных народов взамен статуи первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Как рассказала мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум, на этом месте будет увековечен образ женщины из племени ольмеков, символизирующий 500-летнюю историю сопротивления завоевателям.
Памятник Колумбу в Мехико, который многократно оскверняли, был отправлен на реставрацию. Теперь вместо него здесь будет стоять памятник женщине из племени ольмеков. Фото: АР Памятник Колумбу в Мехико, который многократно оскверняли, был отправлен на реставрацию. Теперь вместо него здесь будет стоять памятник женщине из племени ольмеков. Фото: АР
Памятник Колумбу в Мехико, который многократно оскверняли, был отправлен на реставрацию. Теперь вместо него здесь будет стоять памятник женщине из племени ольмеков. Фото: АР

В настоящее время пьедестал, расположенный в самом центре города, на котором располагался монумент в честь знаменитого мореплавателя, пустует. В октябре 2020 года власти отправили памятник Колумбу на реставрацию.

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Таким завуалированным способом они спасли статую от уничтожения, поскольку, как стало известно, радикалы планировали сломать ее во время акции протеста по случаю очередной годовщины открытия Америки, которое тут считают началом колонизации и геноцида (некоторые народы были уничтожены полностью). Почти год место оставалось "вакантным". И вот Шейнбаум объявила, что памятник Колумбу не вернется на прежнее место. Вместо него установят скульптуру под названием Тлалли, что в переводе с языка науатль означает "земля". Как ожидается, памятник представительнице коренных народов откроют 12 октября, как раз в День открытия Америки. А памятник Колумбу после реставрации перенесут в Парк Америки.

Стоит отметить, что отношение к знаменитому мореплавателю в Латинской Америке неоднозначное. Памятники в честь Колумба были установлены во многих городах. Но в последние годы они все чаще подвергаются демонтажу, а из уст политиков звучат требования к испанской монархии принести извинения за действия конкистадоров. Тенденция усилилась после начала в 2020 году протестов против расовой дискриминации в США, где за несколько месяцев было снесено свыше трех десятков памятников. В странах Латинской Америки активисты не столь агрессивны, и чаще всего выступления против Колумба сочетаются с критикой властей.

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