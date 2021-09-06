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06.09.2021 11:47
Рубрика: Экономика

В Минпромторге заявили о стабильных ценах на продукты

Текст: Евгения Думанская
В целом в России стабильная ситуация с ценами на продукты, а овощи из "борщевого набора" существенно дешевеют, рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он отметил, что ситуация стабильная, чему способствовали поручения правительства по расширению каналов продаж, например, в регионах стало больше ярмарок, благодаря которым небольшим хозяйствам проще сбывать свою продукцию.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Минсельхоз: Цены на продукты "борщевого набора" продолжат снижаться

Если говорить об отдельных категориях продуктов, то стоимость сахара и подсолнечного масла стабильна - по этим продуктам ранее вводились соглашения о фиксации цен. Куриные яйца, которые росли в начале года, сейчас подешевели.

"Подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определенные трудности. Аналогичная ситуация по мясной группе, по мясу птицы", - сказал Евтухов в беседе с РИА Новости.

По его словам, существенно снижаются цены на овощи "борщевого набора" - здесь влияют и сезонный фактор, и урожай. Поскольку уборка еще продолжается, например, картофель в Центральной России собирают с опозданием на три недели, в дальнейшем цены еще будут снижаться.

В рамках Восточного экономического форума, прошедшего на прошлой неделе, Евтухов рассказал в интервью "Российской газете" о динамике цен на продукты и перспективах онлайн-торговли.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

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