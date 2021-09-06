В МВД предупредили, что лишиться средств можно, зайдя на "зеркальный" сайт банка

В МВД России рассказали о взятой на вооружение кибермошенниками схеме хищения средств с банковских счетов. Для этого аферисты специально создают "зеркальные" версии сайтов крупных банков. Главную страницу фейкового сайта банка неспециалисту отличить от подлинной достаточно сложно, поскольку преступники стараются сделать свой липовый сайт максимально схожим с оригиналом.

"Относительно новым способом хищения денежных средств с банковского счета является создание и использование "зеркального" сайта банка. Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка", - цитирует ТАСС пресс-центр МВД.

Поясняется, что преступники создают сайт, адрес которого и внешнее оформление страниц трудно отличить от официального сайта банка. "Если потерпевшим будет осуществлен вход на "зеркальный" сайт, то данными для входа в личный кабинет банка - логином и паролем - смогут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет", - пояснили в пресс-центре. Мошенник, зайдя в личный кабинет жертвы, может перевести оттуда деньги или подключить к его счету услугу "мобильный банк" на свой номер.

Схема с похожим сайтом активно применяется мошенниками и при заказе и доставке пиццы. Причем ссылки на сайты мошенников выдают западные интернет-гиганты. Так, Facebook недавно активно рекламировал сайт популярной сети пиццерий, на котором цены на пиццу были в два раза дешевле, чем средние по рынку. При этом оплата курьеру не предусматривалась. Нужно было обязательно оплатить заказ картой на сайте, после чего клиент оставался и без пиццы, и с нулевым балансом на счете.

Согласно статистике МВД России, за семь месяцев 2021 года зарегистрировано почти 320 тысяч киберпреступлений, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.