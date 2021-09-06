В Сан-Франциско потенциальным преступникам заплатят за то, чтобы не стреляли

Новости

Гостевым зрителям разрешили посещать матчи под эгидой УЕФА 20:07
ЦИК приветствует решение ПАСЕ отправить наблюдателей на выборы в Россию 19:50
В Госдуме оценили намерение наблюдателей ПАСЕ приехать на выборы в РФ 19:44
Главный тренер сборной Мальты назвал "хорошей новостью" травму Головина 19:40
Названы запрещенные блюда для школьного питания 19:31
Инфекционист рассказал, когда коронавирус отступит в России 19:17
Движение поездов московского метро восстановлено после задымления 19:08
Мемориал Александру Невскому на Чудском озере откроют 11 сентября 19:01
Для регионов подготовят новую методику учета турпотоков 18:30
Могут быть губительны: названы возможные потери "РУСАЛа" из-за путча в Гвинее 18:12
Кристен Стюарт удивила новым цветом волос 18:02
Памфилова призвала заменить плакат с кандидатами-двойниками в Петербурге 17:42
Определиться с формой получения социальных услуг нужно до 1 октября 17:27
Талибы захватили мавзолей отца лидера афганского сопротивления 17:24
Умер актер из фильма "Миссия: невыполнима" Ион Карамитру 17:24
Мошенники создали фейк Олега Тинькова для обмана россиян 17:18
В Петербурге запретили 30 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации 17:12
Первым компонентом вакцины привились более 46 млн россиян 17:09
Актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке в белгородской колонии 17:07
ФИФА выступила с заявлением по матчу Бразилия - Аргентина 17:03
От коронавируса умер легендарный советский джазмен Яков Хан 16:38
Полет модели Су-75 показали на видео 16:35
Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео" 16:26
Когда iPhone 13 сможет работать через спутник 16:17
Петербуржец получил три года колонии-поселения за нападение на бойца ОМОН 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
06.09.2021 19:43
Рубрика: В мире

В Сан-Франциско потенциальным преступникам заплатят за то, чтобы не стреляли

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
В американском Сан-Франциско решили платить социально опасным индивидуумам до 500 долларов в месяц за то, чтобы они воздерживались от участия в разборках с огнестрельным оружием. Примерно такова суть новой инициативы, в рамках которой власти рассчитывают справиться с ростом насилия в городе, где с начала года от пуль преступников погибли почти вдвое больше людей, чем в прошлом году.
Из-за роста огнестрельного насилия жители Сан-Франциско все чаще наблюдают такие сцены на улицах. Фото: АР Из-за роста огнестрельного насилия жители Сан-Франциско все чаще наблюдают такие сцены на улицах. Фото: АР
Из-за роста огнестрельного насилия жители Сан-Франциско все чаще наблюдают такие сцены на улицах. Фото: АР

Программа стартует в октябре с пробного шара - ее авторы отобрали десять человек, которых относят к группе высокого риска в плане участия в инцидентах с огнестрелом. Как правило, это жители бедных кварталов, не учащиеся и не работающие, с юных лет привычные к сомнительному с точки зрения закона образу жизни и, вероятно, имеющие оружие. Программа призвана перевоспитать потенциальных уголовников и тем самым снизить уровень преступности.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
Число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США выросло до 45

Схема проста: если за месяц наблюдаемый ни в кого не выстрелил или сам не попал под пули, он получит 300 долларов. Кроме того, к каждому участнику приставят специалиста-психолога по борьбе с уличным насилием, который должен помочь потенциальному уголовному элементу превратиться в своего рода полицейского "посла" в своем районе. И если такой "миротворец" станет посредником и урегулирует потенциально опасную ситуацию, то получит ежемесячную прибавку в 200 долларов. Ее также могут назначить, если участник программы пойдет работать или учиться.

При положительных результатах проекта к концу года число его участников доведут до 40, а в следующем году, по данным San Francisco Examiner, его планируется увеличить до 75.

"Если это поможет снизить уголовщину, то шесть тысяч долларов в год на человека - это ничто по сравнению с теми деньгами, которые уходят на то, чтобы засадить кого-то в тюрьму, не говоря уже об ущербе от такой деятельности", - так обосновала идею исполнительный директор местной комиссии по правам человека Шерил Дэвис.

Обострение эпидемии преступлений с огнестрелом в этом году фиксируется по всей Америке. Телеканал CBS спрогнозировал, что 2021 год может стать рекордсменом по числу погибших от пуль в США за последние два десятилетия. Огнестрельное насилие давно является настоящим бичом Америки. По несколько раз в год мировые СМИ пишут о крупных трагедиях в США с многочисленными жертвами стрельбы, но это не некие случайные всплески, а лишь крупные проявления того, что происходит на американских улицах каждый день. По статистике Gun Violence Archive, за первую половину этого года жертвами преступлений с огнестрелом в стране уже стали более 10 тысяч человек - это в среднем больше 50 человек ежедневно. Сработает ли похвальная в плане веры в людей инициатива, пока большой вопрос. Авторы идеи в Сан-Франциско ссылаются на положительный опыт других калифорнийских городов. А эксперты в прессе расходятся во мнениях о том, что считать положительным опытом.

Например, San Francisco Examiner отмечает, что в Стоктоне только 29 процентов участников программы были впоследствии арестованы за инциденты с огнестрелом. В Сакраменто за оружие взялись менее половины (44 процента) находившихся под наблюдением. Но консервативный ресурс Washington Examiner настроен более скептично в отношении идеи выдавать "деньги уголовникам".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Американский миллиардер призвал россиян избавиться от доллара

По его словам, треть подопечных программы в Сакраменто в течение шести месяцев вышли из нее или были арестованы по другим обвинениям. Издание также указывает, что отсутствие преступлений в период наблюдения со стороны оставшихся может быть стечением обстоятельств, а не обязательно результатом их участия в инициативе. Телеканал Fox News напоминает, что схожий эксперимент проводили власти калифорнийского Ричмонда. Результаты его неоднозначны. С одной стороны, правоохранители зафиксировали рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия. Но при этом число смертельных ранений сократилось на 55 процентов.

Между тем

Четыре человека, включая младенца, погибли от пуль стрелка на участке в Лейкленде (штат Флорида). Нападавший - 33-летний Брайан Райли, бывший морпех с опытом службы в Афганистане и Ираке, - расстрелял всю семью, в живых осталась только 11-летняя девочка, получившая несколько пулевых ранений. Райли также открыл огонь по прибывшим на место стрельбы силовикам. В завязавшейся перестрелке нападавший был ранен и сдался властям. Его мотивы пока выясняются, но девушка Райли рассказала журналистам, что тот в последнее время испытывал психологические трудности. На допросе он назвал себя специалистом по выживанию и признался в употреблении наркотических веществ.

В мире США

Главное сегодня

Лавров: США под предлогом проблем с выдачей виз пытаются выторговать себе преимущества
Мишустин назвал дату начала президентских выплат военным
Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы "Северного потока-2"
Первым компонентом вакцины привились более 46 млн россиян
Решение по делу о крушении Boeing под Донецком вынесут до конца 2022 года
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире