В Сан-Франциско потенциальным преступникам заплатят за то, чтобы не стреляли

В американском Сан-Франциско решили платить социально опасным индивидуумам до 500 долларов в месяц за то, чтобы они воздерживались от участия в разборках с огнестрельным оружием. Примерно такова суть новой инициативы, в рамках которой власти рассчитывают справиться с ростом насилия в городе, где с начала года от пуль преступников погибли почти вдвое больше людей, чем в прошлом году.

Программа стартует в октябре с пробного шара - ее авторы отобрали десять человек, которых относят к группе высокого риска в плане участия в инцидентах с огнестрелом. Как правило, это жители бедных кварталов, не учащиеся и не работающие, с юных лет привычные к сомнительному с точки зрения закона образу жизни и, вероятно, имеющие оружие. Программа призвана перевоспитать потенциальных уголовников и тем самым снизить уровень преступности.

Схема проста: если за месяц наблюдаемый ни в кого не выстрелил или сам не попал под пули, он получит 300 долларов. Кроме того, к каждому участнику приставят специалиста-психолога по борьбе с уличным насилием, который должен помочь потенциальному уголовному элементу превратиться в своего рода полицейского "посла" в своем районе. И если такой "миротворец" станет посредником и урегулирует потенциально опасную ситуацию, то получит ежемесячную прибавку в 200 долларов. Ее также могут назначить, если участник программы пойдет работать или учиться.

При положительных результатах проекта к концу года число его участников доведут до 40, а в следующем году, по данным San Francisco Examiner, его планируется увеличить до 75.

"Если это поможет снизить уголовщину, то шесть тысяч долларов в год на человека - это ничто по сравнению с теми деньгами, которые уходят на то, чтобы засадить кого-то в тюрьму, не говоря уже об ущербе от такой деятельности", - так обосновала идею исполнительный директор местной комиссии по правам человека Шерил Дэвис.

Обострение эпидемии преступлений с огнестрелом в этом году фиксируется по всей Америке. Телеканал CBS спрогнозировал, что 2021 год может стать рекордсменом по числу погибших от пуль в США за последние два десятилетия. Огнестрельное насилие давно является настоящим бичом Америки. По несколько раз в год мировые СМИ пишут о крупных трагедиях в США с многочисленными жертвами стрельбы, но это не некие случайные всплески, а лишь крупные проявления того, что происходит на американских улицах каждый день. По статистике Gun Violence Archive, за первую половину этого года жертвами преступлений с огнестрелом в стране уже стали более 10 тысяч человек - это в среднем больше 50 человек ежедневно. Сработает ли похвальная в плане веры в людей инициатива, пока большой вопрос. Авторы идеи в Сан-Франциско ссылаются на положительный опыт других калифорнийских городов. А эксперты в прессе расходятся во мнениях о том, что считать положительным опытом.

Например, San Francisco Examiner отмечает, что в Стоктоне только 29 процентов участников программы были впоследствии арестованы за инциденты с огнестрелом. В Сакраменто за оружие взялись менее половины (44 процента) находившихся под наблюдением. Но консервативный ресурс Washington Examiner настроен более скептично в отношении идеи выдавать "деньги уголовникам".

По его словам, треть подопечных программы в Сакраменто в течение шести месяцев вышли из нее или были арестованы по другим обвинениям. Издание также указывает, что отсутствие преступлений в период наблюдения со стороны оставшихся может быть стечением обстоятельств, а не обязательно результатом их участия в инициативе. Телеканал Fox News напоминает, что схожий эксперимент проводили власти калифорнийского Ричмонда. Результаты его неоднозначны. С одной стороны, правоохранители зафиксировали рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия. Но при этом число смертельных ранений сократилось на 55 процентов.

Между тем

Четыре человека, включая младенца, погибли от пуль стрелка на участке в Лейкленде (штат Флорида). Нападавший - 33-летний Брайан Райли, бывший морпех с опытом службы в Афганистане и Ираке, - расстрелял всю семью, в живых осталась только 11-летняя девочка, получившая несколько пулевых ранений. Райли также открыл огонь по прибывшим на место стрельбы силовикам. В завязавшейся перестрелке нападавший был ранен и сдался властям. Его мотивы пока выясняются, но девушка Райли рассказала журналистам, что тот в последнее время испытывал психологические трудности. На допросе он назвал себя специалистом по выживанию и признался в употреблении наркотических веществ.