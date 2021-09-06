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06.09.2021 19:08
Рубрика: Власть

В судах начали открывать комнаты для адвокатов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Новая тенденция: в судах становятся обычным делом комнаты для адвокатов.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Например, как сообщил член Совета Адвокатской палаты Тверской области Александр Иванов, помещение для адвокатов выделено в новом здании Тверского областного суда - Дворце правосудия.

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Еще во Дворце правосудия предусмотрены комнаты для свидетелей, потерпевших, прокуроров, присяжных, консультантов и помещения для примирительных процедур.

Эксперты давно говорят о том, что специальные кабинеты для адвокатов в судах принципиально важны не только с точки зрения удобства работы защитников, но и как один из показателей равноправия сторон процесса.

Кабинеты для прокуроров в судах - обычное дело. Обвинению есть где готовиться к процессу. Но перед лицом суда и прокурор, и защитник абсолютно равны. А значит, и условия работы у каждого должны быть одинаковы. Неправильно, когда одна сторона до заседания суда спокойно листает дело в кабинете, а другая что-то пишет на коленке в коридоре.

Адвокат, как и прокурор, - участник процесса, он также должен иметь возможность подготовиться к нему и работать в нормальных условиях. Для этого в судах и нужны комнаты защиты

По словам Александра Иванова, на сегодняшний день в зданиях областных судов очень редко встретишь комнату, в которой адвокаты могут воспользоваться для подготовки к судебным заседаниям.

Тем не менее ситуация постепенно меняется. Как рассказывают в Федеральной палате адвокатов, недавно новое помещение для адвокатов Подмосковья было выделено в здании Московского областного суда. Как отметил вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев, в этом помещении адвокаты могут поработать с документами, подготовить необходимые ходатайства, да и просто "перевести дух".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По его словам, на сегодняшний день у Адвокатской палаты МО сложились рабочие отношения с руководством Мособлсуда. И есть понимание, что адвокат является участником процесса и он должен иметь возможность подготовиться к нему, а также работать в нормальных условиях.

Михаил Толчеев уточнил, что в Московском областном суде всегда было помещение для адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению. Поскольку количество рассматриваемых судом дел увеличилось, соответственно, количество участвующих в заседаниях адвокатов тоже растет. Поэтому представители палаты попросили руководство суда о предоставлении для адвокатов дополнительного помещения и получили положительный ответ.

А в Коломенском городском суде благодаря усилиям руководства Адвокатской палаты Московской области адвокатам выделено отдельное помещение из нескольких комнат.

Ранее специальный кабинет для адвокатов был открыт в Калининградском областном суде. Любопытная информация: в ходе визита делегации судей г. Шэньчжэнь Китайской Народной Республики в ФПА РФ гости рассказали, что во всех китайских судах есть комнаты для адвокатов со всей необходимой техникой. Кроме того, в одном из судов г. Шэньчжэнь установлена электронная система, которая может идентифицировать каждого адвоката страны.

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