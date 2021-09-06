В Турции ввели новые ограничения для непривитых от COVID-19 граждан

С 6 сентября в Турции начинают действовать новые ограничительные меры по коронавирусу для невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан страны. Нововведения не будут распространятся на туристов.

С понедельника жителям старше 18 лет для доступа на концерты, в кинозалы и театры необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов, сообщает РИА Новости. Тест станет обязательным в случае междугородних поездок на любом виде транспорта, за исключением личных автомобилей. Транспортные компании на этапе посадки пассажиров обязаны проверять наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Учителя, преподаватели и сотрудники вузов и школ, которые не прошли вакцинацию и не болели COVID-19, должны сдавать ПЦР-тест дважды в неделю. Такое же требование распространятся на работающих граждан, но они будут обязаны проходить тестирование один раз в неделю.

В МВД Турции отметили, что иностранные туристы под действие новых правил не подпадают, однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.