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Рубрика: В мире

В Турции ввели новые ограничения для непривитых от COVID-19 граждан

Фото: AFP/Adem ALTAN Фото: AFP/Adem ALTAN
Фото: AFP/Adem ALTAN

С 6 сентября в Турции начинают действовать новые ограничительные меры по коронавирусу для невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан страны. Нововведения не будут распространятся на туристов.

Фото: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP
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С понедельника жителям старше 18 лет для доступа на концерты, в кинозалы и театры необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов, сообщает РИА Новости. Тест станет обязательным в случае междугородних поездок на любом виде транспорта, за исключением личных автомобилей. Транспортные компании на этапе посадки пассажиров обязаны проверять наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Учителя, преподаватели и сотрудники вузов и школ, которые не прошли вакцинацию и не болели COVID-19, должны сдавать ПЦР-тест дважды в неделю. Такое же требование распространятся на работающих граждан, но они будут обязаны проходить тестирование один раз в неделю.

В МВД Турции отметили, что иностранные туристы под действие новых правил не подпадают, однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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