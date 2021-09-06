Верховный суд РФ разъяснил, как правильно считать алименты на ребенка

Проблема выплаты алиментов - одна из самых острых и болезненных. Поэтому разъяснения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ по этому вопросу наверняка окажутся полезны многим гражданам, так как затронутый аспект уплаты алиментов явно касается многих.

Суть нашей истории в следующем - мужчина выплачивал бывшей супруге алименты на дочь. Но прошло время, и женщина случайно узнала, что ее бывший муж зарабатывал в то время, когда платил алименты, гораздо больше, чем утверждал. Гражданка обратилась к судебным приставам, и они подняли размер алиментов. Но экс-супруг с таким поворотом дела категорически не согласился и решил обжаловать такое решение. По заверениям мужчины, его жена сама несколько лет назад признала долг погашенным, о чем у него имеется ее письмо. Местные суды с подобным аргументом согласились. А вот у Верховного cуда РФ оказались совсем другие взгляды на пересчет алиментов.

А теперь - о подробностях этой истории. Спор начался в Пермском крае, в городе Березники, а продолжился в Московской области. В Березняках местная жительница обратилась в судебный участок с заявлением, в котором требовала взыскать алименты со своего бывшего мужа. Суд удовлетворил эти требования и постановил взыскать четверть заработка экс-супруга на содержание их дочери. Сумма начислялась начиная с 8 апреля 2004 года и должна была выплачиваться до совершеннолетия ребёнка. Но деньги на ребенка шли лишь на бумаге. Регулярно отец не платил. Через шесть лет приставы на основании судебного решения возбудили исполнительное производство. Они взыскали с мужчины 2 миллиона рублей, которые бывший муж в итоге и выплатил бывшей жене. Через три года женщина направила приставам письмо, где написала, что никаких долгов у бывшего супруга перед ней нет и он за все расплатился сполна.

Казалось, история закрыта ко всеобщему удовлетворению. Но прошло еще четыре года, и гражданка вновь обратилась к приставам с жалобой. На этот раз в своем заявлении она требовала проверить, насколько достоверны те сведения о местах работы и заработке, которые предоставил в суд ее супруг. Мол, у нее есть сомнения в том, что эти сведения были достоверными. Приставы проверили и выяснили - женщина-то права. Сведения о заработках, представленные суду ее бывшим мужем, оказались, мягко говоря, неполными.

Оказалось, что доходы мужчины в то время действительно были выше, чем та сумма, с которой он выплачивал алименты. Тогда приставы взяли и пересчитали сумму и выяснили, что за прошедшие девять лет мужчина должен был заплатить своему ребенку алиментов еще на 5 миллионов рублей. Однако экс-супруг с таким перерасчетом не согласился и подал в Подольский городской суд Московской области административный иск.

Оказалось, что доходы бывшего мужа были выше, чем та сумма, с которой он выплачивал алименты

Он решил оспорить сумму в 5 миллионов рублей и просил суд признать незаконными постановления о расчете задолженности по алиментам. А его долг признать погашенным. В обоснование своих требований он представил суду то самое письмо бывшей супруги, которое она когда-то направляла приставам и в котором она подтверждала, что бывший муж все долги по алиментам заплатил и долгов перед ребенком у него нет. Эти аргументы выслушал Подольский городской суд и признал незаконным начисления задолженности за пять лет, которые сделали приставы при перерасчете. Кроме того, суд согласился с доводами истца о том, что заявление его бывшей жены подтверждает отсутствие долга. Апелляция - Московский областной суд - оставила это решение без изменений. Так же поступил потом и Первый кассационный суд. Вот тогда проигравшая женщина и обратилась в Верховный суд РФ. И там, изучив дело, не согласились с позицией коллег. По мнению Верховного суда, апелляция и кассационный суд не учли требование выяснить место работы и доходы бывшего супруга, которые его бывшая жена направляла приставам. Нижестоящие инстанции также не стали учитывать расчеты, которые произвели приставы, и доказательства того, что мужчина получал доход выше той суммы, с которой платил алименты. В конечном итоге Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ с аргументами гражданки полностью согласилась. Она отменила решения нижестоящих инстанций. Дело теперь должны будут рассмотреть заново и апелляционный, и кассационный суды. Но - уже в новых составах.