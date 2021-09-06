Видео: пес стал героем выпуска прогноза погоды

А кто тут у нас непослушный пес? Кто не может посидеть на месте пару минут, когда хозяин скомандовал "сидеть" и "ждать"? Кто вломился в съемочную студию во время прямого эфира и чуть его не сорвал? Ай-яй-яй...

Это всё он, беспородный двортерьер по кличке Шторм, любимец Энтони Фарнелла, ведущего прогноза погоды на канадском телеканале Global News - Торонто. Заскучавший и проголодавшийся пес каким-то образом проскользнул в студию как раз в тот момент, когда его хозяин рассказывал про атмосферные фронты и антициклоны, грозящие городам атлантического побережья страны. Пес не стал устраивать скандал в прямом эфире, а бодро обежал помещение в поисках чего-нибудь съестного и через полминуты нашел оброненный кем-то сухарик. Остаток выпуска он бодро кружил по студии, нежась в свете софитов и радуясь тому, что хозяин рядом.

К чести членов съемочной группы, они не потеряли самообладания и спокойно завершили обзор погоды. Никто не издал ни звука, даже когда Шторм начал весело бегать по виртуальной карте Канады, невзирая на границы изотерм и изобар, шкалы температур по часам и т.д.

Непринужденное поведение Шторма на экране вызвало бурю восторгов у зрителей и сайт телеканала засыпали просьбами не наказывать непоседливого пса, а по возможности поощрить за выступление - дать сахарную косточку. Руководство Global News - Торонто клятвенно уверяет, что именно так и поступило.