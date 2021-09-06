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06.09.2021 23:52
Рубрика: Общество

Внук Сергея Королева посетил завод SpaceX

Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8554)
Внук легендарного Главного конструктора Сергея Павловича Королева - Андрей Королев побывал на заводе SpaceX. Здесь делает свои ракеты и корабли, пожалуй, главный сегодня возмутитель "звездного спокойствия" - американец Илон Маск. Он лично пригласил к себе на предприятие потомков Королева. "Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей с сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!" - написал известный хирург профессор, доктор медицинских наук Андрей Королев в Facebook.
Потомки Сергея Королева - внук Андрей (крайний слева) и правнук Павел (крайний справа) с Илоном Маском. Фото: Из личного архива Андрея Королева Потомки Сергея Королева - внук Андрей (крайний слева) и правнук Павел (крайний справа) с Илоном Маском. Фото: Из личного архива Андрея Королева
Потомки Сергея Королева - внук Андрей (крайний слева) и правнук Павел (крайний справа) с Илоном Маском. Фото: Из личного архива Андрея Королева

Это не первое их общение. По телефону семья Королева поздравляла Маска с успешным запуском Crew Dragon. Тогда разговор длился минут двадцать. Сейчас намного дольше.

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- О чем говорили? - спросил корреспондент "РГ" Андрея Королева.

- Это была душевная, спокойная беседа про космонавтику, про старое и новое, про будущее, про производство, про систему подготовки кадров. Они у Маска потрясающие. Какой в общении? Очень простой, веселый, открытый. Никакой чванливости, никакой спеси, никаких нотаций, - поделился Андрей Вадимович.

Основатель компании SpaceX не раз подчеркивал, насколько он восхищен личностью Сергея Королева и тем, что он сделал. "Один из лучших среди людей", "Он был великолепен"... И это уважение отразилось даже в том, что в честь советского Главного конструктора в офисе SpaceX назван один из конференц-залов.

На заводе Маска вместе с Андреем Королевым был его сын Павел. Внук и правнук в своей профессиональной деятельности далеки от космоса. Но все, что связано с ним, для них, безусловно, близко. "У них некоторые части ракет выставлены в качестве экспонатов прямо в зале, где работают рабочие. Молодые ребята с горящими глазами, работающие на очень высокотехнологичном производстве. И это здорово", - рассказал внук конструктора.

Королев и Маск встретились. Символично.

Общество Космос

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