Внук Сергея Королева посетил завод SpaceX

Это не первое их общение. По телефону семья Королева поздравляла Маска с успешным запуском Crew Dragon. Тогда разговор длился минут двадцать. Сейчас намного дольше.
- О чем говорили? - спросил корреспондент "РГ" Андрея Королева.
- Это была душевная, спокойная беседа про космонавтику, про старое и новое, про будущее, про производство, про систему подготовки кадров. Они у Маска потрясающие. Какой в общении? Очень простой, веселый, открытый. Никакой чванливости, никакой спеси, никаких нотаций, - поделился Андрей Вадимович.
Основатель компании SpaceX не раз подчеркивал, насколько он восхищен личностью Сергея Королева и тем, что он сделал. "Один из лучших среди людей", "Он был великолепен"... И это уважение отразилось даже в том, что в честь советского Главного конструктора в офисе SpaceX назван один из конференц-залов.
На заводе Маска вместе с Андреем Королевым был его сын Павел. Внук и правнук в своей профессиональной деятельности далеки от космоса. Но все, что связано с ним, для них, безусловно, близко. "У них некоторые части ракет выставлены в качестве экспонатов прямо в зале, где работают рабочие. Молодые ребята с горящими глазами, работающие на очень высокотехнологичном производстве. И это здорово", - рассказал внук конструктора.
Королев и Маск встретились. Символично.