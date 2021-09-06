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06.09.2021 00:25
Рубрика: В мире

Во Франции прошло более 200 акций противников санитарных пропусков

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
На выходных во Франции состоялось свыше 200 манифестаций против коронавирусных ограничений, участие в которых приняли, как сообщили в местном МВД, 140 тысяч человек.
Несмотря на нарушения масочного режима демонстрантами, французская полиция на этот раз проявляла сдержанность. Фото: EPA Несмотря на нарушения масочного режима демонстрантами, французская полиция на этот раз проявляла сдержанность. Фото: EPA
Несмотря на нарушения масочного режима демонстрантами, французская полиция на этот раз проявляла сдержанность. Фото: EPA

В Париже прошли одновременно пять маршей, мобилизовавших около 19 тысяч горожан. Один из них взял старт на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни. Постоянный организатор этой акции глава небольшой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, в свое время входивший в ближайший круг Марин Ле Пен, призвал французов бойкотировать санпропуск вплоть до "проведения, если потребуется, общенациональной забастовки".. Затем колонна прошествовала к эспланаде Инвалидов, требуя отставки президента Эмманюэля Макрона, скандируя "Liberte!" ("Свобода!").

В Париже сильно вырос спрос на проверяющих санитарные пропуска

К слову, этот лозунг звучал повсюду и на других манифестациях как в столице, так и в Страсбурге, Ницце, Монпелье, других городах. Практически все демонстранты были без масок. Дело в том, что с середины июня они перестали быть обязательными на улицах, но остались таковыми в ходе массовых мероприятий на открытом воздухе. Поэтому полиция имела право приструнить людей, но, судя по всему, во избежание острых конфликтов ограничилась сопровождением колонн. Поэтому парижские акции в целом прошли без эксцессов, если не считать эпизод, когда несколько сотен агрессивно настроенных парней вломились в торговый центр "Форум лез Алль".

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