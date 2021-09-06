Все мусорные проблемы поручат одной компании

В этом году ППК РЭО сможет распределить 6,2 млрд рублей из бюджета. Они пойдут на 13 объектов по обращению с отходами в 11 регионах. Первые два из них - в Подмосковье. На них будут направлены 2,9 млрд рублей. Остальные инвестиции - частные. Общая стоимость двух проектов - 16 млрд.
Каждый новый объект отрасли по обращению с отходами обеспечит появление от 100 до 300 рабочих мест для людей разных специальностей и уровня образования, подсчитали в ППК РЭО. Для работы с автоматизированным оборудованием сотрудникам придется пройти профессиональную подготовку и получить сертификаты.
"Расширение полномочий компании это назревшая потребность, - считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Мы наблюдаем критику властей в медлительности реализации реформы, но вместе с тем сталкиваемся с институциональными ограничениями компании". По его мнению, ППК РЭО имеет все шансы стать полноценным институтом развития.
Всего в законопроекте предусмотрены девять направлений расширения полномочий ППК РЭО. Среди них разработка и реализация госпрограмм, национальных и федеральных проектов, а также программ международного сотрудничества в сфере обращения с отходами. Если документ примут, то компания станет главным распорядителем и получателем бюджетных средств в отрасли, в том числе при предоставлении бюджетных субсидий. Компания сможет передавать оборудование в лизинг, участвовать в формировании и реализации программ господдержки производства оборудования для отрасли.
ППК РЭО претендует на роль заказчика, оператора и разработчика информационных систем в области охраны окружающей среды и экологического мониторинга, обращения с отходами.
Она возьмет на себя проведение инвентаризации предприятий отрасли, функции технического заказчика и контролера в отношении капитальных сооружений, стройка которых предусмотрена федеральной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами. Также к ППК РЭО отойдет и контроль за деятельность регоператоров. В итоге, считают в компании, процедура распределения бюджетных средств станет проще, это ускорит темпы развития отрасли и сделает ее более прозрачной.
"Появление у ППК РЭО таких функций даст отрасли гибкость и оперативность в принятии решений, в частности, финансовой поддержки участников рынка, - уверен Рашид Исмаилов. - У законопроекта есть большой потенциал для оптимизации процедур строительства отраслевой инфраструктуры, как в части технологических решений, так и управленческих".