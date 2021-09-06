Все мусорные проблемы поручат одной компании

Отрасль по обращению с отходами может генерировать больше 42 млрд рублей в год налоговых отчислений, подсчитали в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Кроме того, "мусорные компании" будут размещать заказы на производство оборудования, что создаст дополнительные денежные потоки. Законопроект, расширяющий полномочия ППК РЭО, разместило на портале проектов нормативных правовых актов минприроды.

В этом году ППК РЭО сможет распределить 6,2 млрд рублей из бюджета. Они пойдут на 13 объектов по обращению с отходами в 11 регионах. Первые два из них - в Подмосковье. На них будут направлены 2,9 млрд рублей. Остальные инвестиции - частные. Общая стоимость двух проектов - 16 млрд.

Каждый новый объект отрасли по обращению с отходами обеспечит появление от 100 до 300 рабочих мест для людей разных специальностей и уровня образования, подсчитали в ППК РЭО. Для работы с автоматизированным оборудованием сотрудникам придется пройти профессиональную подготовку и получить сертификаты.

"Расширение полномочий компании это назревшая потребность, - считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Мы наблюдаем критику властей в медлительности реализации реформы, но вместе с тем сталкиваемся с институциональными ограничениями компании". По его мнению, ППК РЭО имеет все шансы стать полноценным институтом развития.

Всего в законопроекте предусмотрены девять направлений расширения полномочий ППК РЭО. Среди них разработка и реализация госпрограмм, национальных и федеральных проектов, а также программ международного сотрудничества в сфере обращения с отходами. Если документ примут, то компания станет главным распорядителем и получателем бюджетных средств в отрасли, в том числе при предоставлении бюджетных субсидий. Компания сможет передавать оборудование в лизинг, участвовать в формировании и реализации программ господдержки производства оборудования для отрасли.

Каждый новый объект отрасли по обращению с отходами обеспечит появление от 100 до 300 рабочих мест

ППК РЭО претендует на роль заказчика, оператора и разработчика информационных систем в области охраны окружающей среды и экологического мониторинга, обращения с отходами.

Она возьмет на себя проведение инвентаризации предприятий отрасли, функции технического заказчика и контролера в отношении капитальных сооружений, стройка которых предусмотрена федеральной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами. Также к ППК РЭО отойдет и контроль за деятельность регоператоров. В итоге, считают в компании, процедура распределения бюджетных средств станет проще, это ускорит темпы развития отрасли и сделает ее более прозрачной.

"Появление у ППК РЭО таких функций даст отрасли гибкость и оперативность в принятии решений, в частности, финансовой поддержки участников рынка, - уверен Рашид Исмаилов. - У законопроекта есть большой потенциал для оптимизации процедур строительства отраслевой инфраструктуры, как в части технологических решений, так и управленческих".