Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли находится в высокой степени готовности

Второй пакет мер поддержки IT-отрасли находится в высокой степени готовности, согласован со всеми заинтересованными ведомствами, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Минцифры подготовило план мероприятий, которые в первую очередь направлены на масштабное внедрение российских IT-решений в социальную сферу и экономику", - сообщил он на оперативном совещании у премьер-министра Михаил Мишустина.

До конца следующего года все массовые госуслуги должны предоставляться без необходимости очного обращения в органы власти, максимально оперативно и иногда в проактивном режиме там, где это возможно, заявил министр. "Важно здесь, что называется, хватку не ослаблять и все намеченные планы по цифровизации госуслуг реализовать", - сказал он.

В сфере образования в этом году завершается проект по обеспечению школ скоростным доступом к интернету. "Поэтому в ближайшее время особое внимание нам необходимо уделять созданию сетей Wi-Fi в школах, чтобы интернетом можно было пользоваться в каждом учебном классе", - отметил глава Минцифры. Продолжится оснащение классов современным отечественным цифровым мультимедийным оборудованием, для того чтобы можно было демонстрировать электронный образовательный контент.

- Школьники старших классов уже со следующего года получат возможность углубленного изучения современных языков программирования бесплатно в течение двух лет либо онлайн, либо в специализированных центрах подготовки и обучения, - сообщил глава Минцифры. - А студенты вузов в рамках получения своей основной профессии смогут осваивать дополнительно не только цифровые навыки, но и цифровые специальности в дополнение к основной.

В здравоохранении самое серьезное внимание будут уделять развитию цифровых сервисов. Уже в самое ближайшее время пользователи портала госуслуг в личном кабинете должны получить доступ к электронным врачебным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. "А для организации постоянного наблюдения за здоровьем хронических больных планируется широкое внедрение телемедицинских сервисов, технологий, в том числе отечественных цифровых медицинских датчиков мониторинга здоровья", - добавил Максут Шадаев.