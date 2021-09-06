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Вышел брутальный трейлер третьего сезона "Калейдоскопа ужасов"

Новости
    06.09.2021, 17:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Shudder Фото: youtube.com/ Shudder
Фото: youtube.com/ Shudder

Третий сезон хоррор-антологии "Калейдоскоп ужасов" (Creepshow) получил трейлер (18+) - довольно разнузданный, нашпигованный "приветами" и тешащий взор оммажами.

Фото: Русский Репортаж
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"Антология, основанная на классической комедии ужасов 1982 года, по-прежнему остается самой забавной страшилкой из всех, что вас когда-либо пугали! Зрителя ждет россыпь сюжетов, в которых препарируются все известные формы кошмаров - начиная от убийств и странных созданий, и до монстров, опасных иллюзий, всего сверхъестественного и необъяснимого", зазывает подпись к ролику, размещенному на YouTube-аккаунте канала. Обещая невозможность угадать, что там будет на следующей странице (притом что трейлер нам эти сюрпризы как раз и предъявляет).

Премьера - 23 сентября на профильном сервисе Shudder.

Первый сезон "Калейдоскопа" стартовал в сентябре 2019-го. Создатель - один из самых уважаемых мастеров по "ужасным" спецэффектам и гример Грег Никотеро, человек с гигантским послужным списком. Снявший в том числе полтора десятка эпизодов "Ходячих мертвецов". У истоков оригинального проекта стояли Стивен Кинг и Джордж Ромеро.

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