Вышел новый тизер финала "Ходячих мертвецов"

В Сети появился новый тизер 11-го сезона мыльной зомби-оперы "Ходячие мертвецы", который станет для подзатянувшегося сериала последним (но число спин-оффов будет только расти).

В полуминутном ролике фанаты углядели намёк на смерть Мэгги Ри, которую играет Лорен Коэн.

Между тем создатели шоу AMC не скрывают, что его финал будет полностью отличаться от концовки серии комиксов, на которой оно основано. Сама серия, напомним, завершилась два года назад.

Финальный сезон стартует 22 августа, но первую серию по подписке можно будет увидеть уже 15-го.