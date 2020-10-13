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Создатели "Ходячих мертвецов" анонсировали еще три спин-оффа

Новости
    13.10.2020, 12:14
Текст:   Олег Усков

Пока "Ходячие мертвецы", базовое шоу франшизы, накануне своего закрытия в очередной раз бьет антирекорды, архитекторы этого мира и не думают унывать.

Фото: youtube.com/ Disney Movie Trailers
Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства

В частности, анонсируется очередной спин-офф - вслед за шоу "Бойся ходячих мертвецов", только что зашедшего на свой шестой сезон, и сериалом "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" про "детей Апокалипсиса".

Как передает EW, на нынешнем нью-йоркском Comic-Con, который в этом году прошел дистанционно, продюсер предприятия Скотт М. Гимпл посулил поклонникам TWD кроссовер во вселенной "Ходячих". При этом вдаваться в какие-либо подробности коварно не стал.

Он отметил лишь, что там есть еще над чем поработать и где хорошенько развернуться и история ожидается "масштабной", так как в новом шоу встретятся персонажи всех сериалов линейки.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер сериала "Освободитель" от сценариста "Крепкого орешка"

Плюс авторы намекают, что далее недурно было бы развить детально и шокирующую историю группы каннибалов из "Ходячих", немало крови попортившей команде Рика.

Стоит напомнить, что грядущим кроссовером дело не ограничится, и впереди зрителя ждут спин-офф про Дэрила и Кэрол - с премьерой на 2023-й, и сериал-антология "Истории ходячих мертвецов", в котором мы встретимся как со старыми, так и с абсолютно новыми героями.

Также у Рика появится трилогия "сольных" полнометражек, куда на огонек зайдет Мишонн.

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