Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов"

На YouTube опубликован трейлер заключительного сезона сериала "Ходячие мертвецы".

Ролик начинается с короткого диалога, в котором Нигана спрашивают: "Что это?" а он отвечает: "Плохие воспоминания", будто бы речь идет о последних неуклюже растянутых и бесконечно скучных сезонах шоу.

В остальной части видео все по-старому: все куда-то бегут, зомби кого-то кусают, Норман Ридус брутально хмурится, а за кадром персонажи произносят реплики - одна пафоснее другой.

Под занавес трейлера показывают новое сообщество выживших под названием "Содружество".

Наконец-то заканчиваться сериал должен начать 22 августа. Но франшиза "Ходячие мертвецы" при этому будет живее всех живых - в рукаве у AMC припасены еще более унылые "Бойтесь ходячих мертвецов" и сольные фильмы о Рике Граймсе, который улетел с этого праздника жизни на голубом вертолете.