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Тизер: стало известно, когда закончатся "Ходячие мертвецы"

Новости
    05.04.2021, 15:47
Текст:   Богдан Бобров

Последний сезон сериала "Ходячие мертвецы", одиннадцатый по счету, стартует этим летом, 22 августа, на канале AMC.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет IGN, и без того растянутое шоу получит на заключительном этапе целых 24 серии, первые 8 из них будут завязкой, которая подготовит зрителей к долгожданному во всех смыслах финалу.

Шоураннер проекта Анджела Канг пообещала, что грядущие события будут "более масштабными, чем когда-либо, ставки будут высоки - больше зомби, куча экшна, новые интригующие истории и невиданные ранее локации".

В Сети появился новый тизер.

Основная сюжетная линия, начавшаяся с пробуждения Рика Граймса на больничной койке больше 10 лет назад, закончится в 2022 году.

Но уже в 2023-м стартует очередной спин-офф, посвященный странной паре Дэрила и Кэрол.

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