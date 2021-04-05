Тизер: стало известно, когда закончатся "Ходячие мертвецы"

Последний сезон сериала "Ходячие мертвецы", одиннадцатый по счету, стартует этим летом, 22 августа, на канале AMC.

Как пишет IGN, и без того растянутое шоу получит на заключительном этапе целых 24 серии, первые 8 из них будут завязкой, которая подготовит зрителей к долгожданному во всех смыслах финалу.

Шоураннер проекта Анджела Канг пообещала, что грядущие события будут "более масштабными, чем когда-либо, ставки будут высоки - больше зомби, куча экшна, новые интригующие истории и невиданные ранее локации".

В Сети появился новый тизер.

#TheWalkingDead's final season kicks off Sunday, August 22nd on AMC 👀 pic.twitter.com/FnDtesEeqJ — The Walking Dead (@TheWalkingDead) April 5, 2021

Основная сюжетная линия, начавшаяся с пробуждения Рика Граймса на больничной койке больше 10 лет назад, закончится в 2022 году.

Но уже в 2023-м стартует очередной спин-офф, посвященный странной паре Дэрила и Кэрол.