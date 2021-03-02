Стала известна дата выхода финального сезона "Ходячих мертвецов"

Стало известно, когда состоится премьера заключительного, 11-го по счету сезона сериала "Ходячие мертвецы".

Загадочный тизер, обещающий поклонникам зомби-эпоса встречу летом 2021 года, был размещен на официальной страничке AMC - The Walking Dead в Twitter.

Кроме информации о приблизительной дате премьеры, ролик содержит кадры не то переговорной, не то комнаты для допросов - тут мнения поклонников разделились.

A New World Order. The final season of #TWD begins Summer 2021. pic.twitter.com/8T32Qx6H1t — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 1, 2021

Также известно, что финальный сезон будет состоять из 24 серий, которые будут демонстрироваться с 2021 по 2022 год.

Съемки 11-го сезона стартовали в начале февраля, в конце месяца была запущена серия из дополнительных эпизодов 10-го сезона (17-22). Согласно графику AMC, предпоследний сезон завершится эпизодом, поставленным по отдельной серии комиксов Роберта Киркмана "А вот и Ниган" (Here's Negan).

Поскольку сериал покинули такие знаковые персонажи, как Рик Граймс (Эндрю Линкольн) и Мишонн (Данай Гурира), сюжет сосредоточится на Дэриле Диксоне (Норман Ридус) и Кэрол Пелетье (Мелисса МакБрайд). Кроме того, Лорен Коэн вернется к роли Мэгги Грин.

Телеканал AMC объявил о закрытии сериала "Ходячие мертвецы" в сентябре 2020 года. После завершения основной сюжетной линии авторы планируют продолжить развитие нескольких сериалов и фильмов в той же вселенной: весной выйдет шестой сезон спин-оффа "Бойтесь ходячих мертвецов", также в этом году ожидается выход второго сезона еще одного спин-оффа - "Мира за пределами".