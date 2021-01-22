Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов"

В Сети опубликован минутный трейлер дополнительных эпизодов расширенного десятого сезона "Ходячих мертвецов", которые выйдут 28 февраля.

Напомним, 11-й сезон станет для основного шоу последним. Планируется, что в этом году выйдут первые 12 серий 11 сезона, в 2022-м - завершающие 12.

Но горевать поклонникам вселенной не о чем: весной текущего года выйдет шестой сезон спин-оффа "Бойтесь ходячих мертвецов". В этом же году планируется выход второго сезона стартовавшего в 2020-м второго спин-оффа - "Мира за пределами". И это ещё не всё: ранее создатели "Ходячих" рассказали о множестве планов на развитие франшизы.