Вышел трейлер финала "Ходячих мертвецов" с Риком Граймсом

На YouTube представлен ролик одиннадцатого, заключительного сезона постапокалиптической мыльной зомби-оперы "Ходячие мертвецы".

Видео носит ретроспективный характер и за две минуты галопом проносится по вехам предыдущих десяти сезонов, давая зрителю возможность освежить, а иногда еще и освежевать их в памяти.

Соответственно, в нарезке наблюдаем разного рода аксакалов шоу - во главе с Риком Граймсом, изрядная часть которых давно съедена и растерзана. Или же убита более щадящим методом.

Сезон стартует 22 августа и будет состоять из 24 эпизодов. "Хвост" предъявят публике в 2022-м.

Но не стоит унывать (если, конечно, кто-то планирует это делать), ведь общественность ждет непрестанно клубящийся пук спин-оффов. Да вот и Рик, кстати сказать, получит собственную трилогию полнометражек.