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Вышел первый тизер заключительного сезона "Ходячих мертвецов"

Новости
    02.07.2021, 14:01
Текст:   Богдан Бобров

Телеканал AMC опубликовал первый тизер заключительного сезона сериала "Ходячие мертвецы".

Фото: youtube.com/ IGN
Вышел первый трейлер фильма "Мортал Комбат: Битва королевств"

Назвать его хоть сколько-нибудь информативным язык не поворачивается - на протяжении минуты под жутенькую музычку показываются выжившие персонажи, а старина Дэрил по дороге из желтого кирпича идет на мельницу.

В концовке показывают солдат очередной противодействующей группировки.

Финальный сезон будет поделен на несколько частей, премьера первой запланирована на 22 августа 2021 года.

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