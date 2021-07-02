Вышел первый тизер заключительного сезона "Ходячих мертвецов"

Телеканал AMC опубликовал первый тизер заключительного сезона сериала "Ходячие мертвецы".

Назвать его хоть сколько-нибудь информативным язык не поворачивается - на протяжении минуты под жутенькую музычку показываются выжившие персонажи, а старина Дэрил по дороге из желтого кирпича идет на мельницу.

В концовке показывают солдат очередной противодействующей группировки.

Финальный сезон будет поделен на несколько частей, премьера первой запланирована на 22 августа 2021 года.