Вышел первый тизер заключительного сезона "Ходячих мертвецов"

Телеканал AMC опубликовал первый тизер заключительного сезона сериала "Ходячие мертвецы".
Назвать его хоть сколько-нибудь информативным язык не поворачивается - на протяжении минуты под жутенькую музычку показываются выжившие персонажи, а старина Дэрил по дороге из желтого кирпича идет на мельницу.
В концовке показывают солдат очередной противодействующей группировки.
Финальный сезон будет поделен на несколько частей, премьера первой запланирована на 22 августа 2021 года.
11 Weeks of Reveals until Season 11.— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 1, 2021
Nothing is as it seems. #TWD returns on August 22nd. pic.twitter.com/17fZqA7Q0K