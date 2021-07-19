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Создатель "Ходячих мертвецов" отсудил у канала AMC 200 млн долларов

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    19.07.2021, 13:13
Текст:   Козьма Лоханкин

Фрэнк Дарабонт, известный не только как постановщик успешных экранизаций Стивена Кинга ("Зелёная миля", "Побег из Шоушенка", "Мгла"), но и как создатель "Ходячих мертвецов", отсудил у канала AMC 200 миллионов долларов.

Фото: youtube.com/ TV Promos
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Дарабонт был одним из затравщиков проекта, он работал над зомби-сагой в самом начале, в 2010-2011 годах, разработав концепцию шоу. Деньги, которые он за это получил, адвокаты шоураннера сочли несоответствующими его заслугам перед каналом. Вдобавок Дарабонт остался без процента за многочисленные спин-оффы, которыми телеканал активно насыщает вселенную "Ходячих" прямо сейчас. Спустя два года после своего неожиданного увольнения Дарабонт подал в суд. Разбирательство завершилось только теперь.

По данным Deadline, режиссёр, сценарист и продюсер также получит процент от "побочных" проектов, а взамен откажется от прав на франшизу.

Напомним, 11-й сезон станет финальным для основного шоу. Только что вышел трейлер.

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