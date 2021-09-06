WhatsApp оставит без связи миллионы человек через два месяца

Первого ноября WhatsApp прекратит поддержку устаревших смартфонов. Речь идет об устройствах на базе и Android, и iOS.

На официальном сайте мессенджера говорится, что поддержка WhatsApp будет отключена на смартфонах с Android 4.0.1 и iOS 9 начиная с первого ноября. До этой даты владельцам девайсов рекомендуется сменить устройство на поддерживаемое или сохранить историю чатов.

По истечении этого срока WhatsApp будет работать на устройствах с iOS 10 и новее, а также Android 4.1 и новее. По данным Metro, речь идет о 43 моделях мобильных гаджетов, включая iPhone, Samsung, LG, ZTE, Huawei, Sony и других. Их рыночная доля составляет доли процента, однако без связи могут остаться миллионы владельцев устаревших девайсов.