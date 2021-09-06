За сутки в России подтверждено 17 856 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 7 030 455 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1463
- 2 Московская область 891
- 3 Санкт-Петербург 690
- 4 Свердловская область 514
- 5 Ростовская область 477
- 6 Воронежская область 465
- 7 Пермский край 462
- 8 Самарская область 461
- 9 Красноярский край 389
- 10 Нижегородская область 389
- 11 Омская область 380
- 12 Иркутская область 380
- 13 Челябинская область 371
- 14 Ставропольский край 355
- 15 Волгоградская область 345
- 16 Оренбургская область 340
- 17 Республика Башкортостан 300
- 18 Хабаровский край 292
- 19 Астраханская область 288
- 20 Ульяновская область 275
- 21 Архангельская область 254
- 22 Республика Крым 244
- 23 Краснодарский край 241
- 24 Алтайский край 239
- 25 Саратовская область 239
- 26 Тюменская область 230
- 27 Пензенская область 226
- 28 Приморский край 226
- 29 Удмуртская Республика 225
- 30 Вологодская область 222
- 31 Республика Коми 220
- 32 Липецкая область 192
- 33 Ярославская область 191
- 34 Ленинградская область 189
- 35 Тверская область 186
- 36 Калининградская область 183
- 37 Кемеровская область 172
- 38 Республика Дагестан 171
- 39 Забайкальский край 169
- 40 Новосибирская область 165
- 41 Курская область 163
- 42 Владимирская область 162
- 43 Брянская область 157
- 44 Республика Саха (Якутия) 144
- 45 Белгородская область 144
- 46 Мурманская область 142
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 139
- 48 Республика Карелия 132
- 49 Смоленская область 130
- 50 Севастополь 125
- 51 Курганская область 123
- 52 Амурская область 122
- 53 Новгородская область 121
- 54 Ивановская область 118
- 55 Республика Хакасия 113
- 56 Кировская область 113
- 57 Томская область 108
- 58 Тульская область 107
- 59 Рязанская область 105
- 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 102
- 61 Калужская область 102
- 62 Сахалинская область 97
- 63 Тамбовская область 92
- 64 Республика Калмыкия 87
- 65 Чеченская Республика 87
- 66 Республика Бурятия 86
- 67 Псковская область 84
- 68 Костромская область 79
- 69 Орловская область 78
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 76
- 71 Республика Чувашия 75
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 72
- 73 Республика Мордовия 68
- 74 Республика Тыва 62
- 75 Республика Ингушетия 61
- 76 Республика Адыгея 57
- 77 Республика Марий Эл 57
- 78 Республика Татарстан 50
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 49
- 80 Камчатский край 47
- 81 Еврейская автономная область 37
- 82 Республика Алтай 32
- 83 Магаданская область 25
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 030 455 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,09%
- 2. Санкт-Петербург 0,12%
- 3. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%
За последние сутки подтверждено 790 смертей
- Москва 46
- Саратовская область 41
- Санкт-Петербург 40
- Краснодарский край 33
- Свердловская область 33
- Ростовская область 27
- Красноярский край 26
- Самарская область 24
- Тюменская область 24
- Пермский край 23
- Воронежская область 21
- Ставропольский край 21
- Нижегородская область 21
- Челябинская область 21
- Алтайский край 20
- Московская область 16
- Волгоградская область 16
- Республика Башкортостан 16
- Пензенская область 15
- Удмуртская Республика 14
- Ульяновская область 14
- Иркутская область 14
- Омская область 14
- Новосибирская область 13
- Липецкая область 12
- Республика Северная Осетия - Алания 12
- Оренбургская область 12
- Брянская область 11
- Вологодская область 11
- Республика Чувашия 11
- Тульская область 10
- Республика Крым 10
- Рязанская область 9
- Мурманская область 9
- Астраханская область 9
- Смоленская область 8
- Калининградская область 8
- Республика Марий Эл 7
- Ярославская область 6
- Республика Дагестан 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Ивановская область 5
- Кемеровская область 5
- Курская область 4
- Севастополь 4
- Забайкальский край 4
- Сахалинская область 4
- Белгородская область 3
- Калужская область 3
- Тамбовская область 3
- Новгородская область 3
- Псковская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Приморский край 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Республика Карелия 2
- Ленинградская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Еврейская автономная область 2
- Орловская область 1
- Республика Коми 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Бурятия 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 187 990 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 276 человек
- Москва 1278
- Московская область 1181
- Санкт-Петербург 590
- Ростовская область 454
- Красноярский край 449
- Нижегородская область 443
- Свердловская область 443
- Тверская область 431
- Алтайский край 372
- Оренбургская область 334
- Республика Коми 328
- Хабаровский край 296
- Волгоградская область 287
- Удмуртская Республика 283
- Пензенская область 277
- Челябинская область 271
- Самарская область 266
- Архангельская область 262
- Пермский край 211
- Иркутская область 210
- Ярославская область 203
- Омская область 193
- Вологодская область 182
- Кемеровская область 180
- Ульяновская область 179
- Республика Дагестан 177
- Воронежская область 170
- Брянская область 168
- Сахалинская область 167
- Тюменская область 163
- Курская область 156
- Владимирская область 155
- Калининградская область 152
- Саратовская область 151
- Калужская область 149
- Республика Бурятия 143
- Республика Карелия 141
- Астраханская область 140
- Республика Калмыкия 129
- Ивановская область 122
- Тамбовская область 108
- Ставропольский край 107
- Смоленская область 105
- Ямало-Ненецкий автономный округ 105
- Тульская область 103
- Ханты-Мансийский автономный округ 102
- Приморский край 102
- Орловская область 101
- Республика Ингушетия 91
- Курганская область 91
- Рязанская область 89
- Кировская область 89
- Новгородская область 87
- Кабардино-Балкарская Республика 87
- Республика Тыва 80
- Краснодарский край 74
- Ленинградская область 72
- Республика Чувашия 64
- Республика Северная Осетия - Алания 58
- Томская область 58
- Мурманская область 54
- Республика Мордовия 54
- Республика Крым 47
- Севастополь 44
- Республика Марий Эл 38
- Амурская область 38
- Новосибирская область 37
- Республика Адыгея 32
- Республика Башкортостан 32
- Карачаево-Черкесская Республика 29
- Республика Алтай 29
- Забайкальский край 29
- Магаданская область 27
- Липецкая область 25
- Республика Хакасия 24
- Камчатский край 18
- Белгородская область 13
- Республика Татарстан 13
- Костромская область 10
- Еврейская автономная область 10
- Чукотский автономный округ 8
- Ненецкий автономный округ 5
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России 6 285 007 человек.