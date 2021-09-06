За сутки в России подтверждено 17 856 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 7 030 455 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1463

2 Московская область 891

3 Санкт-Петербург 690

4 Свердловская область 514

5 Ростовская область 477

6 Воронежская область 465

7 Пермский край 462

8 Самарская область 461

9 Красноярский край 389

10 Нижегородская область 389

11 Омская область 380

12 Иркутская область 380

13 Челябинская область 371

14 Ставропольский край 355

15 Волгоградская область 345

16 Оренбургская область 340

17 Республика Башкортостан 300

18 Хабаровский край 292

19 Астраханская область 288

20 Ульяновская область 275

21 Архангельская область 254

22 Республика Крым 244

23 Краснодарский край 241

24 Алтайский край 239

25 Саратовская область 239

26 Тюменская область 230

27 Пензенская область 226

28 Приморский край 226

29 Удмуртская Республика 225

30 Вологодская область 222

31 Республика Коми 220

32 Липецкая область 192

33 Ярославская область 191

34 Ленинградская область 189

35 Тверская область 186

36 Калининградская область 183

37 Кемеровская область 172

38 Республика Дагестан 171

39 Забайкальский край 169

40 Новосибирская область 165

41 Курская область 163

42 Владимирская область 162

43 Брянская область 157

44 Республика Саха (Якутия) 144

45 Белгородская область 144

46 Мурманская область 142

47 Ханты-Мансийский автономный округ 139

48 Республика Карелия 132

49 Смоленская область 130

50 Севастополь 125

51 Курганская область 123

52 Амурская область 122

53 Новгородская область 121

54 Ивановская область 118

55 Республика Хакасия 113

56 Кировская область 113

57 Томская область 108

58 Тульская область 107

59 Рязанская область 105

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 102

61 Калужская область 102

62 Сахалинская область 97

63 Тамбовская область 92

64 Республика Калмыкия 87

65 Чеченская Республика 87

66 Республика Бурятия 86

67 Псковская область 84

68 Костромская область 79

69 Орловская область 78

70 Кабардино-Балкарская Республика 76

71 Республика Чувашия 75

72 Республика Северная Осетия-Алания 72

73 Республика Мордовия 68

74 Республика Тыва 62

75 Республика Ингушетия 61

76 Республика Адыгея 57

77 Республика Марий Эл 57

78 Республика Татарстан 50

79 Карачаево-Черкесская Республика 49

80 Камчатский край 47

81 Еврейская автономная область 37

82 Республика Алтай 32

83 Магаданская область 25

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 030 455 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,09%

2. Санкт-Петербург 0,12%

3. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15% За последние сутки подтверждено 790 смертей Москва 46

Саратовская область 41

Санкт-Петербург 40

Краснодарский край 33

Свердловская область 33

Ростовская область 27

Красноярский край 26

Самарская область 24

Тюменская область 24

Пермский край 23

Воронежская область 21

Ставропольский край 21

Нижегородская область 21

Челябинская область 21

Алтайский край 20

Московская область 16

Волгоградская область 16

Республика Башкортостан 16

Пензенская область 15

Удмуртская Республика 14

Ульяновская область 14

Иркутская область 14

Омская область 14

Новосибирская область 13

Липецкая область 12

Республика Северная Осетия - Алания 12

Оренбургская область 12

Брянская область 11

Вологодская область 11

Республика Чувашия 11

Тульская область 10

Республика Крым 10

Рязанская область 9

Мурманская область 9

Астраханская область 9

Смоленская область 8

Калининградская область 8

Республика Марий Эл 7

Ярославская область 6

Республика Дагестан 6

Кабардино-Балкарская Республика 6

Ивановская область 5

Кемеровская область 5

Курская область 4

Севастополь 4

Забайкальский край 4

Сахалинская область 4

Белгородская область 3

Калужская область 3

Тамбовская область 3

Новгородская область 3

Псковская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Приморский край 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Республика Карелия 2

Ленинградская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Ингушетия 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Республика Саха (Якутия) 2

Еврейская автономная область 2

Орловская область 1

Республика Коми 1

Ненецкий автономный округ 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Бурятия 1

Камчатский край 1 За весь период по России умерло 187 990 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 276 человек Москва 1278

Московская область 1181

Санкт-Петербург 590

Ростовская область 454

Красноярский край 449

Нижегородская область 443

Свердловская область 443

Тверская область 431

Алтайский край 372

Оренбургская область 334

Республика Коми 328

Хабаровский край 296

Волгоградская область 287

Удмуртская Республика 283

Пензенская область 277

Челябинская область 271

Самарская область 266

Архангельская область 262

Пермский край 211

Иркутская область 210

Ярославская область 203

Омская область 193

Вологодская область 182

Кемеровская область 180

Ульяновская область 179

Республика Дагестан 177

Воронежская область 170

Брянская область 168

Сахалинская область 167

Тюменская область 163

Курская область 156

Владимирская область 155

Калининградская область 152

Саратовская область 151

Калужская область 149

Республика Бурятия 143

Республика Карелия 141

Астраханская область 140

Республика Калмыкия 129

Ивановская область 122

Тамбовская область 108

Ставропольский край 107

Смоленская область 105

Ямало-Ненецкий автономный округ 105

Тульская область 103

Ханты-Мансийский автономный округ 102

Приморский край 102

Орловская область 101

Республика Ингушетия 91

Курганская область 91

Рязанская область 89

Кировская область 89

Новгородская область 87

Кабардино-Балкарская Республика 87

Республика Тыва 80

Краснодарский край 74

Ленинградская область 72

Республика Чувашия 64

Республика Северная Осетия - Алания 58

Томская область 58

Мурманская область 54

Республика Мордовия 54

Республика Крым 47

Севастополь 44

Республика Марий Эл 38

Амурская область 38

Новосибирская область 37

Республика Адыгея 32

Республика Башкортостан 32

Карачаево-Черкесская Республика 29

Республика Алтай 29

Забайкальский край 29

Магаданская область 27

Липецкая область 25

Республика Хакасия 24

Камчатский край 18

Белгородская область 13

Республика Татарстан 13

Костромская область 10

Еврейская автономная область 10

Чукотский автономный округ 8

Ненецкий автономный округ 5

Республика Саха (Якутия) 1 За весь период выписано по выздоровлении по России 6 285 007 человек. Попова: Может быть бесконечное множество штаммов коронавируса