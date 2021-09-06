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06.09.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17 856 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 7 030 455 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1463
  • 2 Московская область 891
  • 3 Санкт-Петербург 690
  • 4 Свердловская область 514
  • 5 Ростовская область 477
  • 6 Воронежская область 465
  • 7 Пермский край 462
  • 8 Самарская область 461
  • 9 Красноярский край 389
  • 10 Нижегородская область 389
  • 11 Омская область 380
  • 12 Иркутская область 380
  • 13 Челябинская область 371
  • 14 Ставропольский край 355
  • 15 Волгоградская область 345
  • 16 Оренбургская область 340
  • 17 Республика Башкортостан 300
  • 18 Хабаровский край 292
  • 19 Астраханская область 288
  • 20 Ульяновская область 275
  • 21 Архангельская область 254
  • 22 Республика Крым 244
  • 23 Краснодарский край 241
  • 24 Алтайский край 239
  • 25 Саратовская область 239
  • 26 Тюменская область 230
  • 27 Пензенская область 226
  • 28 Приморский край 226
  • 29 Удмуртская Республика 225
  • 30 Вологодская область 222
  • 31 Республика Коми 220
  • 32 Липецкая область 192
  • 33 Ярославская область 191
  • 34 Ленинградская область 189
  • 35 Тверская область 186
  • 36 Калининградская область 183
  • 37 Кемеровская область 172
  • 38 Республика Дагестан 171
  • 39 Забайкальский край 169
  • 40 Новосибирская область 165
  • 41 Курская область 163
  • 42 Владимирская область 162
  • 43 Брянская область 157
  • 44 Республика Саха (Якутия) 144
  • 45 Белгородская область 144
  • 46 Мурманская область 142
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 139
  • 48 Республика Карелия 132
  • 49 Смоленская область 130
  • 50 Севастополь 125
  • 51 Курганская область 123
  • 52 Амурская область 122
  • 53 Новгородская область 121
  • 54 Ивановская область 118
  • 55 Республика Хакасия 113
  • 56 Кировская область 113
  • 57 Томская область 108
  • 58 Тульская область 107
  • 59 Рязанская область 105
  • 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 102
  • 61 Калужская область 102
  • 62 Сахалинская область 97
  • 63 Тамбовская область 92
  • 64 Республика Калмыкия 87
  • 65 Чеченская Республика 87
  • 66 Республика Бурятия 86
  • 67 Псковская область 84
  • 68 Костромская область 79
  • 69 Орловская область 78
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 76
  • 71 Республика Чувашия 75
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 72
  • 73 Республика Мордовия 68
  • 74 Республика Тыва 62
  • 75 Республика Ингушетия 61
  • 76 Республика Адыгея 57
  • 77 Республика Марий Эл 57
  • 78 Республика Татарстан 50
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 49
  • 80 Камчатский край 47
  • 81 Еврейская автономная область 37
  • 82 Республика Алтай 32
  • 83 Магаданская область 25
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 030 455 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,09%
  • 2. Санкт-Петербург 0,12%
  • 3. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,15%
За последние сутки подтверждено 790 смертей
  • Москва 46
  • Саратовская область 41
  • Санкт-Петербург 40
  • Краснодарский край 33
  • Свердловская область 33
  • Ростовская область 27
  • Красноярский край 26
  • Самарская область 24
  • Тюменская область 24
  • Пермский край 23
  • Воронежская область 21
  • Ставропольский край 21
  • Нижегородская область 21
  • Челябинская область 21
  • Алтайский край 20
  • Московская область 16
  • Волгоградская область 16
  • Республика Башкортостан 16
  • Пензенская область 15
  • Удмуртская Республика 14
  • Ульяновская область 14
  • Иркутская область 14
  • Омская область 14
  • Новосибирская область 13
  • Липецкая область 12
  • Республика Северная Осетия - Алания 12
  • Оренбургская область 12
  • Брянская область 11
  • Вологодская область 11
  • Республика Чувашия 11
  • Тульская область 10
  • Республика Крым 10
  • Рязанская область 9
  • Мурманская область 9
  • Астраханская область 9
  • Смоленская область 8
  • Калининградская область 8
  • Республика Марий Эл 7
  • Ярославская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 6
  • Ивановская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Курская область 4
  • Севастополь 4
  • Забайкальский край 4
  • Сахалинская область 4
  • Белгородская область 3
  • Калужская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Новгородская область 3
  • Псковская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Приморский край 3
  • Амурская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Республика Карелия 2
  • Ленинградская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Орловская область 1
  • Республика Коми 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Бурятия 1
  • Камчатский край 1

За весь период по России умерло 187 990 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 276 человек
  • Москва 1278
  • Московская область 1181
  • Санкт-Петербург 590
  • Ростовская область 454
  • Красноярский край 449
  • Нижегородская область 443
  • Свердловская область 443
  • Тверская область 431
  • Алтайский край 372
  • Оренбургская область 334
  • Республика Коми 328
  • Хабаровский край 296
  • Волгоградская область 287
  • Удмуртская Республика 283
  • Пензенская область 277
  • Челябинская область 271
  • Самарская область 266
  • Архангельская область 262
  • Пермский край 211
  • Иркутская область 210
  • Ярославская область 203
  • Омская область 193
  • Вологодская область 182
  • Кемеровская область 180
  • Ульяновская область 179
  • Республика Дагестан 177
  • Воронежская область 170
  • Брянская область 168
  • Сахалинская область 167
  • Тюменская область 163
  • Курская область 156
  • Владимирская область 155
  • Калининградская область 152
  • Саратовская область 151
  • Калужская область 149
  • Республика Бурятия 143
  • Республика Карелия 141
  • Астраханская область 140
  • Республика Калмыкия 129
  • Ивановская область 122
  • Тамбовская область 108
  • Ставропольский край 107
  • Смоленская область 105
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 105
  • Тульская область 103
  • Ханты-Мансийский автономный округ 102
  • Приморский край 102
  • Орловская область 101
  • Республика Ингушетия 91
  • Курганская область 91
  • Рязанская область 89
  • Кировская область 89
  • Новгородская область 87
  • Кабардино-Балкарская Республика 87
  • Республика Тыва 80
  • Краснодарский край 74
  • Ленинградская область 72
  • Республика Чувашия 64
  • Республика Северная Осетия - Алания 58
  • Томская область 58
  • Мурманская область 54
  • Республика Мордовия 54
  • Республика Крым 47
  • Севастополь 44
  • Республика Марий Эл 38
  • Амурская область 38
  • Новосибирская область 37
  • Республика Адыгея 32
  • Республика Башкортостан 32
  • Карачаево-Черкесская Республика 29
  • Республика Алтай 29
  • Забайкальский край 29
  • Магаданская область 27
  • Липецкая область 25
  • Республика Хакасия 24
  • Камчатский край 18
  • Белгородская область 13
  • Республика Татарстан 13
  • Костромская область 10
  • Еврейская автономная область 10
  • Чукотский автономный округ 8
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Республика Саха (Якутия) 1

За весь период выписано по выздоровлении по России 6 285 007 человек.

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