За время карантина "Аквариум" выпустил четыре альбома

Хорошо, что есть артисты, которые не устают удивлять своими песнями, да и житейскими примерами, которым тоже хочется следовать. И Борис Гребенщиков, безусловно, один из них. Доходы от недавнего диска "Ночлежка" он перечислил петербургским бездомным, а в разных городах иногда бесплатно играет на улицах - пусть всего по три-четыре песни, но прохожим, особенно тем, у кого нет денег на билеты в концертный зал, все равно приятно.

За время карантина и вынужденных ограничений поры COVID-19 "Аквариум" выпустил уже четыре альбома. Никогда еще в своей истории культовая петербургская группа не была так плодовита. Но музыканты правы: если поклонники не могут попасть на концерты, то ведь новые песни они хотят услышать тем более?! И в конце августа у группы подоспела еще одна притягательная и необычная премьера.

Ведь в отечественном роке еще не было такого альбома, "Иван и Данило Riddim", ставшего одновременно и литературным и музыкальным событием. А лидер "Аквариума" вновь проявил себя как креативный первооткрыватель - в премьере собраны 14 треков. Среди них есть и песни, и чтение Борисом Гребенщиковым его сказки "Иван и Данило", написанной еще в конце 80-х. Получилась она метафоричной, причудливой и не всеми в те годы понятой. Может, и поэтому БГ, с тех пор больше художественной прозы не писавший, сделал вторую попытку донести ее до уже новой аудитории. Причем фоном к тексту стали теперь мелодии в стиле даб. Порой прямолинейные, чаще - качающие: хочешь не хочешь, а заслушаешься. Cреди ведущих инструментов - снова гитары, флейта, перкашн, и электроника, а объединяющим вектором для разных по настроениям треков стали позитивная самоирония, гротеск, электронные лупы и уютные, расслабленные интонации.

Как убежденный экспериментатор и перфекционист в саунде, БГ снова приглашал в компанию лучших, на этот раз в первую очередь - легендарного исполнителя регги и даба с Ямайки Ли "Скретча" Перри, который выступил в роли композитора, продюсера, а иногда отвечал и за вокальные дорожки. Новатор в разработке даб-музыки в 1970-х, первым начавший рименять студийные эффекты и овердабы для создания новых инструментальных композиций из существующих треков регги, откликнулся охотно. Особенно после того, как послушал треки, в которых "Аквариум" играет в этом стиле пока без него. Говорят, мэтру понравилось...

Это была уже их вторая совместная работа - первая называлась "Аквариум" in dub" и содержала в 2020 году новые даб-версии итов "Аквариума" - "Вавилона", "Аристократа" и других, заново аранжированных мэтром Перри. Нынешний диск уже иной: это премьеры, но снова с ямайским именитым продюсером. А кроме основного состава исполнителей в записи некоторых песен участвовали Рома ВПР ("Все как 1"), Kimbata (Philosophy) и музыкант, скрывающийся под псевдонимом Пивной Кабан, - в треке "Еду".

Получилось эмоционально, порой с фрагментами художественной провокации, ярко и самобытно по мелодиям и подаче. Неоднозначно, не на любой вкус.

И те, кто ждал от очередного "Аквариума" только песен, вначале удивятся, но зато потом смогут решить для себя: "Иван и Данило Riddim" - это оригинальный музыкально-литературный аттракцион или попытка создать новый жанр, которую затем захотят повторить иные рокеры или даже писатели?

Диск "Иван и Данило Riddim" стал одновременно и литературным, и музыкальным событием

Но то, что этот альбом привлечет внимание любителей даба в разных странах, пожалуй, несомненно. Ведь Ли "Скретч" Перри на втором альбоме с "Аквариумом" был еще более неистощим на идеи и интересные оркестровки. Музыкант, звукорежиссер и продюсер, участник легендарного регги-ансамбля The Wailers, попутно разрабатывающий все новые методы обработки звука, некоторые из своих методик использовавший и в релизе "Иван и Данило Riddim. Альбома, который фактически стал, увы, его прощальным - в августе 85-летний Ли "Скретч" Перри скончался в одной из больниц Ямайки. Теперь ему должны поставить памятник на родине и в Швейцарии, где он жил много лет, переключившись на литературу.

Но памятник ему теперь уже точно есть в России. Вот эти два замечательных даб-альбома с "Аквариумом"...

Кстати

Легенда гласит, что в 23 года Перри, накопив на костюм и велосипед, приехал из родной деревни в столицу Ямайки - город Кингстон. Работал радиодиджеем. Но в свободное время не отдыхал, а изучал фольклор ямайской провинции - ритмичный, беспечный и исполняемый на самых неожиданных для европейской аудитории инструментах. С этого и начались его звездная карьера и сочинение собственных хитов, самый известный из которых - Sun is Shining - исполнял даже его лютый соперник и друг Боб Марли. А однажды Ли "Скретчу" надоела музыка, и он начал сочинять детективные и приключенческие романы. И конечно, БГ не мог однажды не записать альбомы со столь выдающимся человеком и артистом.