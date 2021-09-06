Захарова: Немецкие политики и медиа устроили заговор против российских СМИ

Немецкие политики и медиа организовали заговор против российских средств массовой информации, закрыв глаза на попытки собственных СМИ повлиять на внутренние дела России.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что, несмотря на все противодействие со стороны властей Германии, телеканал RT на немецком оказался первым по популярности в местных соцсетях.

"Германский официоз и медийный бомонд, судя по всему, пребывают в состоянии, близком к кататоническому ступору. Изо дня в день они рассказывали немцам, что RT - рупор российской вредоносной пропаганды, инструмент вмешательства в демократические процессы, смутьян и провокатор, да что угодно, но только не СМИ. И что же? RT на немецком оказался первым в списке самых популярных СМИ в местных соцсетях", - написала дипломат в своем телеграм-канале. Как отметила Захарова, RT обогнал крупнейшие немецкие издания, многие из которых принимают участие в гонениях на конкурента из РФ.

Как напомнила представитель МИД, российскому СМИ приходится работать в тяжелых условиях. "Я бы даже говорила о сговоре немецких силовиков, политиков и медиахолдингов в отношении RT. Ведь в качестве методов воздействия уже применялись: закрытие банковских счетов; призывы к отказу в оформлении лицензии на спутниковое вещание; давление на соседние государства с требованием не выдавать лицензию; травля со стороны СМИ и Союза журналистов Германии", - отметила Захарова, подчеркнув, что "почти все, против чего выступает традиционная демократия, защищающая свободу слова, к RT уже применялось в Германии".

Дипломат обратила внимание на многочисленные обвинения в отсутствии независимой журналистики без каких-либо доказательств. А ведь подобные заявления звучат из уст председателя бундестага Вольфганга Шойбле, пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера, генсекретаря Христианско-социального союза Маркуса Блюме. "Заявления, доклады, письма, комментарии, призывы, озабоченности. И тут - на тебе, самое популярное СМИ. Какой пассаж!" - отметила Захарова.

По словам представителя МИД, при этом в Германии закрывают глаза на попытки вмешательства немецких СМИ во внутренние дела РФ. Например, Deutsche Welle во время незаконных акций в России размещала на экранах призывы к участию в них. "Это конкретные свидетельства попыток влияния на внутренние дела России и российское общественное мнение немецкого государственного канала в противовес эфемерной демагогии представителей Германии по RT. Но нам ведь говорили, что Deutsche Welle - "традиционное" немецкое СМИ", - обратила внимание Захарова.

По мнению дипломата, в Германии все силы брошены на нейтрализацию RT потому, что это СМИ, неподконтрольное американским медиасхемам, оно "не делает ставку на мощнейшие финансовые ресурсы, как многие немецкие холдинги, но работает творчески и с вдохновением" и потому нравится немцам. "Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистике", - заключила Захарова.