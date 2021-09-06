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06.09.2021 09:59
Рубрика: Власть

Захарова: Немецкие политики и медиа устроили заговор против российских СМИ

Текст: Юрий Когалов
Немецкие политики и медиа организовали заговор против российских средств массовой информации, закрыв глаза на попытки собственных СМИ повлиять на внутренние дела России.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что, несмотря на все противодействие со стороны властей Германии, телеканал RT на немецком оказался первым по популярности в местных соцсетях.

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"Германский официоз и медийный бомонд, судя по всему, пребывают в состоянии, близком к кататоническому ступору. Изо дня в день они рассказывали немцам, что RT - рупор российской вредоносной пропаганды, инструмент вмешательства в демократические процессы, смутьян и провокатор, да что угодно, но только не СМИ. И что же? RT на немецком оказался первым в списке самых популярных СМИ в местных соцсетях", - написала дипломат в своем телеграм-канале. Как отметила Захарова, RT обогнал крупнейшие немецкие издания, многие из которых принимают участие в гонениях на конкурента из РФ.

Как напомнила представитель МИД, российскому СМИ приходится работать в тяжелых условиях. "Я бы даже говорила о сговоре немецких силовиков, политиков и медиахолдингов в отношении RT. Ведь в качестве методов воздействия уже применялись: закрытие банковских счетов; призывы к отказу в оформлении лицензии на спутниковое вещание; давление на соседние государства с требованием не выдавать лицензию; травля со стороны СМИ и Союза журналистов Германии", - отметила Захарова, подчеркнув, что "почти все, против чего выступает традиционная демократия, защищающая свободу слова, к RT уже применялось в Германии".

Дипломат обратила внимание на многочисленные обвинения в отсутствии независимой журналистики без каких-либо доказательств. А ведь подобные заявления звучат из уст председателя бундестага Вольфганга Шойбле, пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера, генсекретаря Христианско-социального союза Маркуса Блюме. "Заявления, доклады, письма, комментарии, призывы, озабоченности. И тут - на тебе, самое популярное СМИ. Какой пассаж!" - отметила Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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По словам представителя МИД, при этом в Германии закрывают глаза на попытки вмешательства немецких СМИ во внутренние дела РФ. Например, Deutsche Welle во время незаконных акций в России размещала на экранах призывы к участию в них. "Это конкретные свидетельства попыток влияния на внутренние дела России и российское общественное мнение немецкого государственного канала в противовес эфемерной демагогии представителей Германии по RT. Но нам ведь говорили, что Deutsche Welle - "традиционное" немецкое СМИ", - обратила внимание Захарова.

По мнению дипломата, в Германии все силы брошены на нейтрализацию RT потому, что это СМИ, неподконтрольное американским медиасхемам, оно "не делает ставку на мощнейшие финансовые ресурсы, как многие немецкие холдинги, но работает творчески и с вдохновением" и потому нравится немцам. "Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистике", - заключила Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество СМИ и соцсети Правительство МИД

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