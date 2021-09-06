Зеленский впервые озвучил экспертам план масштабной распродажи Украины

Пока президент Украины в ходе продолжающегося американского визита отстаивает интересы страны в солнечной Калифорнии, на его родине обсуждают уже имеющиеся итоги исторической поездки. В частности, заявленный, но не обнародованный план трансформации Украины стоимостью 277 миллиардов долларов составляет в сумме номинальный ВВП страны за прошлый и текущий годы. В этой связи вопросов к Зеленскому и его плану больше, чем ответов.

Поставки сжиженного газа из США на Украину рискуют "сесть на мель" из-за позиции Турции, не желающей иметь конкурента в лице Киева. Фото: Gettyimages

Хотя план трансформации с завлекательным названием "Больше справедливости и возможностей - Построение процветающей и устойчивой Украины" не опубликован, выдержки с основными затратными статьями уже обнародовали близкие к Порошенко депутаты. Например, Зеленский желает построить за 9 лет и 29 миллиардов долларов терминал по приему сжиженного газа (LNG) и предлагает американским инвесторам поучаствовать оборудованием и технологиями. Объем принимаемого топлива, место постройки и другие параметры не раскрываются, хотя именно эти детали наиболее интересны. Так, судя по стоимости, речь идет о чем-то грандиозном и затмевающем разум. Для сравнения, строительство первой очереди крупнейшего в Европе LNG-терминала South Hook в Великобритании мощностью перевалки до 21 миллиарда кубометров в год обошлось менее чем в 800 миллионов долларов.

Соответственно заявленной цене и принимать украинский LNG-терминал должен самые большие в мире газовозы. Вот только суда этого типа Турция традиционно не пропускает через Босфор из соображений безопасности, а также потому что они превышают габариты моста через пролив. К тому же у Турции есть собственный газопровод в южную Европу и два LNG-терминала (по 6 миллиардов кубометров). Поэтому способствовать появлению конкурента в черноморском регионе, очевидно, не входит в стратегические интересы Анкары.

План трансформации Украины стоимостью 277 миллиардов долларов составляет в сумме номинальный ВВП страны за прошлый и текущий годы

По-своему примечательно инвестиционное предложение на скромные 1,2 миллиарда долларов о строительстве шахты по добыче урана и завода по производству ядерного топлива на базе Северного ГОКа (СевГОК) в родном для Зеленского Кривом Роге. Дело в том, что СевГОК принадлежит богатейшему украинцу Ринату Ахметову, и неизвестно, знает ли хозяин предприятия о планах вхождения американцев в его бизнес и как он к этому относится. Тот же вопрос можно поставить и по другим рамочным инвестиционным планам, напрямую затрагивающим находящиеся в частном владении теплоэлектроцентрали, региональные энергетические компании, шахты и рудники, химические заводы и агрохолдинги.

Если Зеленский все-таки согласовал с украинским бизнесом "план трансформации", то его следует рассматривать как смету для передачи Украины во владение США по цене двух ВВП. Если же согласования не было, то имела место очередная попытка президентского пиара в рамках "исторического" визита в США. Судя по тому, что план представлялся не флагманам американской промышленности и финансов, а узкому кругу далеко не богатых экспертов и почти не нашел отражения в местных СМИ, речь пока идет именно об этом.