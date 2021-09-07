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07.09.2021 17:58
Рубрика: Экономика

Алексей Кудрин: Государству надо выходить из хозотраслей

Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Госсектор может временами играть важную и положительную роль в экономике, но сейчас ему пора начать сокращаться, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. "Особого пути" в данной ситуации нет - госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами, указал он в своей колонке для журнала "Компания".
Алексей Кудрин: Государство - менее эффективный собственник, чем частные структуры. Фото: Сергей Куксин/ РГ Алексей Кудрин: Государство - менее эффективный собственник, чем частные структуры. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Алексей Кудрин: Государство - менее эффективный собственник, чем частные структуры. Фото: Сергей Куксин/ РГ

"Еще после экономических кризисов 2008-2009 годов в большинстве стран мира относиться к высокому уровню участия государства в экономике стали гораздо терпимее. Считалось, что в период кризисов роль государства может усиливаться, однако в периоды посткризисного развития важно сокращать госучастие. Экстренная терапия несет в себе много рисков в случае, если ее вовремя не свернуть", - отметил он.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Многие госпредприятия концентрируются в отдельных секторах экономики. Например, по данным ЦСР, в 2018 году доля совокупной выручки контролируемых государством компаний в сфере добычи сырой нефти и газа составляла 74,4%, в сфере машиностроения, электроники, оптики и электрооборудования - 55,6%, в финансах и страховании - 46,8%. В строительстве показатель составляет лишь 20,9%, а в торговле сводится к 1,1%. При этом крупные компании с госучастием имеют преимущественные позиции на рынке и стремятся к монополизации не только в своей отрасли, но и в смежных, где они имеют интересы, подчеркивает Алексей Кудрин.

Это приводит к снижению эффективности функционирования рыночных механизмов: из-за конфликта интересов собственника и блюстителя равных правил игры нарушается принцип равенства компаний во взаимоотношениях с государством. "Конкурентные механизмы замещаются административным ресурсом и лоббистскими возможностями. Как следствие, экономика начинает "пробуксовывать", - пишет председатель Счетной палаты. - Кроме того, непрозрачность работы госпредприятий грозит ростом скрытых долгов, гасить которые придется государству, а точнее, налогоплательщикам. Как отмечают эксперты, такие "сюрпризы" иногда обходятся более чем в 10% ВВП".

Минимизировать риски может полная прозрачность деятельности госпредприятий, главное - регулярно оценивать их эффективность, отмечает Кудрин. По данным МВФ, в Германии это делают каждые два года. И если показатели падают - государству нужно уступить место частному бизнесу.

Между тем в российской десятке крупнейших компаний только 4 - частных. Для сравнения, в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники. Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие "мультиуправленцы", представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях! - говорится в колонке. - Это негативно сказывается на скорости принятия решений, на постановке прорывных, меняющих вектор движения целей.

Кроме того, государство - менее эффективный собственник, чем частные структуры. 97% всех поступлений в казну в 2017-2019 гг. обеспечили 20 компаний. Основная причина - слабое управление".

В топ-10 российских компаний только 4 - частных, в топ-10 американских нет ни одной с госучастием

Изменить ситуацию может приватизация, которая "даст предприятиям эффективных собственников", полагает глава СП. При этом он предостерег от "псевдоприватизации", когда часть пакетов акций, находящихся в госсобственности, была приватизирована путем внесения в качестве взноса государства в уставные капиталы различных госкорпораций, институтов развития, вертикально-интегрированных структур. "В результате количественно присутствие государства в экономике вроде бы снижается, а качественно - растет", - указал он.

"Государству надо выходить из хозяйственных отраслей, живущих в условиях рынка. Оставаясь лишь там, где это необходимо - в безопасности, социальной сфере. В остальных отраслях инициатива должна перейти к частному бизнесу", - считает Кудрин.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Елена Березина
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