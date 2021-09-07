Ален Делон о смерти Жан-Поля Бельмондо: Я совершенно раздавлен

Ален Делон поделился с общественностью своими чувствами, после того, как стало известно, что его коллега и давний друг Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни. Срывающимся, глухим голосом актер изрек следующее: "Я совершенно раздавлен. Я постараюсь не последовать за ним в ближайшие пять часов. Однако было бы неплохо, если бы мы ушли вместе. Это часть моей жизни, мы начинали вместе шестьдесят лет назад".

Режиссер Патрис Леконт, объединивший в "Одном шансе на двоих" (1 chance sur 2) Бельмондо, Делона и Ванессу Паради, говорил о том, что два прославленных актера являются диаметральными противоположностями друг друга, но именно это позволяло им дополнять друг друга, что делало их очень близкими. Это очень любопытные два актера, с одной стороны, у них много общего, с другой стороны - совершенно ничего. Об этой характеристике Леконта напомнила французская версия издания Huffington Post.

В начале своей карьеры они проводили много времени вместе, ходили в одни и те же бары в Сен-Жермен-де-Пре. "Между нами началась дружба, которая никогда не угасала", - написал "Бебель" Бельмондо 60 лет спустя в своей автобиографии "Тысяча жизней". Он также писал, что их "пытались сталкивать на протяжении всей жизни, стремясь посеять вражду, подпитывая домыслы". Бельмондо говорил о том, что его многое роднит с Делоном, несмотря на разницу в жизненном опыте: "Его детство было печальным, бедным и одиноким, в то время как мое проходило в счастье, достатке и любви", - припоминает слова Жан-Поля сайт France TV Info.

Делон и Бельмондо снялись вместе в восьми фильмах: "Будь красивой и молчи!"(1958), "Знаменитые любовные истории"(1961), "Горит ли Париж?"(1966), "Зовите меня О!"(1968), "Борсалино"(1970), "Сто и одна ночь Симона Синема"(1995), "Один шанс на двоих" (1998), "Актеры"(2000).

Совсем недавно, незадолго до начала пандемии COVID-19, они оба приняли участие в праздновании 70-летнего юбилея французского издания Paris Match.