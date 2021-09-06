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Умер Жан-Поль Бельмондо

Новости
    06.09.2021, 17:27
Текст:   Козьма Лоханкин

На 89-м году жизни скончался знаменитый французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В фильмографии выдающегося артиста, одного из самых узнаваемых актёров Европы, под сотню картин.

Начал сниматься в 1957 году, первый фильм - "Мольер", откуда эпизоды с участием будущей звезды впоследствии вырезали. Настоящая слава пришла скоро - спустя три года, когда вышла лента Жан-Люка Годара "На последнем дыхании", ставшая абсолютной классикой "новой волны" и до сих пор считающаяся одним из величайших фильмов всех времён (совсем недавно она выходила в российском прокате).

Среди других значимых фильмов - "Женщина есть женщина" и "Безумный Пьеро" того же Годара, "Сирена с "Миссисипи" Франсуа Трюффо, "Доктор Пополь" Клода Шаброля, "Стависки" Алена Рене, "Отверженные" Клода Лелуша, "Профессионал" Жоржа Лотнера, "Человек из Рио" Филиппа де Брока и многие другие.

Бельмондо известен тем, что сам исполнял трюки - до травмы, полученной на съёмках ещё одного культового фильма с его участием - "Ограбления" (1985).

Жан-Поль Бельмондо - лауреат премий "Сезар", "Золотой лев", "Золотой пальмовой ветви", номинант BAFTA. Обладатель множества государственных наград.

В 2015 году актёр объявил о завершении карьеры.

Бельмондо: Я не боюсь смерти, потому что у меня была счастливая жизнь

Текст: Инга Бугулова

"Российская газета" вспоминает, что актер говорил в интервью разных лет о своем пути к славе, популярности и соперничестве с Аленом Делоном.

О сложном пути к признанию и любимых фильмах

Я доволен судьбой, но я не баловень. Ко мне популярность не пришла сразу, а потребовалось много времени, чтобы ее заслужить. Я не поступил с первого раза в Консерваторию драматического искусства, а когда туда попал, то меня долго не замечали преподаватели. Мой путь - сложный путь в искусстве. Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Поначалу мне было так страшно, что я снимался в пяти, шести, семи картинах в год! Чтобы наработать опыт.

А что касается особенно важных фильмов, пожалуй... " На последнем дыхании", "Человек из Рио". Мне сложно сказать - почему? Я так чувствую.

О соперничестве с Аленом Делоном

Мы совсем разные, у каждого свои достоинства и недостатки. Правда, дружим более сорока лет, стало быть, всю жизнь. Как смотрю на соперничество, которое нам приписывали? О, это было очень забавно, нам словно подсыпали перца в тарелку! Мы особенно сблизились на "Борсалино", но обычно сидели каждый в своем углу. Когда надо было, работали вместе. Всегда приятно встретиться снова: он опять будет сидеть в своем углу, я - в своем.

О своем характере

Мой козырь - раскованность. Это ощущение свободы пришло в профессию из моего характера .Среди своих положительных черт я бы отметил простоту и искренность. А среди отрицательных... У Жан-Поля Бельмондо нет отрицательных черт в характере!

О втором рождении в кино

Когда у меня случился инсульт, я в течение десяти месяцев не мог вымолвить ни слова и лежал пластом… Мне стало по-настоящему страшно, что я больше не смогу говорить. И тогда я решил "включить" себя еще раз - и снялся в фильме "Человек и собака", чтобы самому себе доказать, что я еще что-то могу. Это помогло мне выкарабкаться из бездны. Несколько лет назад сын Поль предложил сделать документальный фильм о моих первых съемках в Италии, Франции, Бразилии. Мы взяли роскошный автомобиль и отправились в путешествие. Я рассказывал Полю о съемках того или иного фильма. О разных смешных случаях, о каскадерских трюках. Так появился фильм "Бельмондо глазами Бельмондо".

О любви к жизни

Несмотря на все удары судьбы, я продолжаю любить жизнь и радуюсь каждому прожитому дню. Вокруг меня мои родные и близкие: сын Поль с детьми и мои верные друзья, жаль, что ушел Шарль Жерар, с которым мы дружили больше шестидесяти лет! Можете себе представить такое? И у нас всегда находилась тема для разговора! Конечно, были и размолвки, с кем не бывает, но мне его очень не хватает, моего дорого Шарло. Я не боюсь смерти, потому что у меня была счастливая жизнь. Мне хотелось бы просто заснуть и не проснуться в своей собственной постели.

Справка "РГ"

Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году. Окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства, после этого начал сценическую карьеру. Звездой он стал после выхода в 1960 году фильма-манифеста французской новой волны "На последнем дыхании". Всего на счету артиста более 80 ролей. Удостоен премий "Сезар", "Золотой лев", также награжден "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля.

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