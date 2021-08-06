Что в кино: правильный Отряд самоубийц, неправильная Мулан, вечный Годар

kinopoisk.ruНа этой неделе в кино выходит один из лучших кинокомиксов в истории, одна из главных картин в фильмографии Годара, в "новой волне" - да и в кино вообще, призёр венецианского фестиваля и многое другое.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Благодаря изумительно недальновидным действиям студии Disney, изрядно переусердствовавшей в SJW-активизме и тем самым толкнувшей Джеймса Ганна в жаркие объятья Warner Bros., мы получили сумасшедший фильм, который при любых иных обстоятельствах просто был бы невозможен. Остаётся только сказать чрезмерно бдительным диснеевским ревнителям моральной чистоты огромное спасибо и бежать на сеанс "Миссии навылет" - беспрецедентно смешного, кровавого и по-хорошему безумного супергеройского боевика, вновь вселяющего оптимизм в совсем было приунывших фанатов DC. (Рецензия)

"Хищники"

Фото: kinopoisk.ru

I predatori (не путайте с другими недавними "Хищниками", которые на самом деле Endangered Species) - режиссёрский и сценарный дебют актёра Пьетро Кастеллитто, сыгравшего также одну из главных ролей. За сценарий молодой итальянец получил приз в Венеции, хотя лента откровенно сыровата, несколько сумбурна - и вообще почерк новичка достаточно отчётливо виден. Коротко говоря, "Хищники" - это такие "Паразиты" на минималках (тут даже есть уже знакомый по южнокорейскому хиту акцент на "запахе бедности") с некоторой (не вполне обоснованной) претензией на коэнщину. В центре внимания - две больших семьи: рефлексирующие декаденствующие буржуа и грубоватые пролетарии. Вторые - ещё и открытые фашисты. Первые тоже далеко не святые, а со взглядами простых ребят из пригорода не слишком изящно рифмуется их нездоровый интерес к Ницше. Судьбы непохожих сообществ точечно соприкасаются волею случая, из чего Кастеллитто пытается вывести сдержанно оптимистичный социальный комментарий. Кино неровное, но небезынтересное, хотя заинтересует определённо не всех.

"Я создан для тебя"

Фото: kinopoisk.ru

Немецкая фантастическая мелодрама без особого успеха пытается притворяться ромкомом, но даже для этого непритязательного субжанра слишком изобилует слезами и соплями. Фантастический же элемент с умильной невозмутимостью предлагает зрителю представить, будто многочисленные исследователи робоэтики не успели за несколько десятилетий в кашу пережевать все вопросы, которые она ставит, включая краеугольный вопрос - "что значит быть человеком?" Одинокой даме средних лет поручают испытать новаторское изобретение - почти неотличимый от живого человека механизм, чей софт индивидуально подстроен под её вкусы и интересы. В случае успешных результатов тестирования машину должны запустить в массовое производство. Ну а дальше, как нетрудно догадаться, у героини невольно возникает эмоциональная связь с роботом, что приводит её к размышлениям на указанную выше тему. Невероятная, конечно, банальщина, к тому же до визга сентиментальная. Зато Дэн Стивенс в роли электронного любовника весьма забавен и обаятелен - этого не отнять, ну и Марен Эггерт нельзя не отметить - всё-таки "Серебряного медведя" Берлинале просто так (обычно) не дают.

"Полночь на злаковом поле"

Фото: kinopoisk.ru

Да, Брюс Уиллис опять. Встречайте ещё один ужасный пункт в его фильмографии: наспех сварганенный тяп-ляп из самых затёртых клише триллер про маньяка, убивающего проституток. Брюс играет одного из федералов, которые пытаются злодея поймать, второго федерала играет Меган Фокс, а полицейского, добровольно помогающего им, поправ кодекс поведения всех киношных копов Голливуда, - Эмиль Хирш. Надо сказать, в отличие от не менее отвратного прошлонедельного "За гранью жизни", здесь Брюс почти демонстративно толком в этом мельтешении потрясающе тупых персонажей не участвует - так, появляется в кадре пару раз для виду. Ну и на том спасибо.

"Заклинание Джинна"

Фото: kinopoisk.ru

Немой мальчик вместе с папой переезжает в новый дом после того, как его мама покончила с собой. Там он находит зловещую книжку (с пентаграммой, естественно, на обложке), в которой содержится инструкция по вызову джинна, якобы способного исполнить любое желание. У немого мальчика желание понятно какое - не быть немым, и, дождавшись отлучки отца, он устраивает сеанс спиритизма. После чего желание вовсе не исполняется, зато начинает твориться всякая зловещая потусторонняя фигня. А всё потому, что надо было читать дисклеймер мелким шрифтом: джинн - существо нехорошее и зловредное, только и думает, как объегорить и душу забрать. Дешёвый, скучный, однообразный хоррор, не показывающий ровным счётом ничего нового и интересного.

"Мулан. Новая легенда"

Фото: kinopoisk.ru

Недостатка в фильмах по мотивам знаменитой китайской поэмы о женщине-воине никогда не было (Disney, напомним, в прошлом году выпустил очередной), но вот вам зачем-то ещё один, анимационный. Довольно скверный, прямо скажем - нарисовано всё так себе, а предлагаемая интерпретация знаменитого сюжета совершенно неспособна увлечь.

"Незваные детки"

Фото: kinopoisk.ru

Французская комедия про семью идиотов. К постепенно стареющей паре, в чьём браке назревает кризис, является бедовая дочка с бойфрендом-неудачником: они лишились жилья и вот пришли навеки поселиться. Папаша уже слегка двинулся умом и разговаривает с миниатюрными деревцами, которые выращивает в больших количествах, так что ему на новые бытовые сложности в целом плевать, а вот мамаша от такого вынужденного соседства совсем не в восторге. Но вместо того, чтобы всё спокойно объяснить собственному ребёнку, она начинает ей мелко подгаживать, чтобы таким вот подленьким способом из дома нежеланных гостей выжить. Весьма глупая комедия, местами до неприличия напоминающая, простите, "Сватов".

"Тайна парка развлечений"

Фото: kinopoisk.ru

"Медведи-соседи" - самая успешная китайская анимационная франшиза (мы про неё уже писали вот здесь). "Тайна парка развлечений" стала седьмой полнометражной картиной проекта. Лесоруб Вик решил переквалифицироваться в гида, но туристический бизнес у него не идёт из-за конкуренции с высокотехнологичным парком развлечений "Дикая земля", где каждый может пройти временную модификацию ДНК и буквально почувствовать себя в шкуре любого животного или даже гибрида-мутанта. Вик с новыми друзьями и старыми медведями отправляется в загадочный парк, чтобы выиграть денежный приз в местном соревновании, но по ходу дела раскрывает неприятный секрет хозяина аттракциона. Сеттинг прорисован качественно и с большим вниманием к деталям, однако ничто в нем особенно не цепляет внимания. Сюжет закручен и наворочен, как эти самые гибриды-мутанты, созданные из элементов разных существ. И если перетерпеть неестественные реакции непривлекательно нарисованных персонажей, историей можно даже немного увлечься. Особенно если тебе 6-9 лет.

"Пес под прикрытием"

Фото: kinopoisk.ru

Некоторые киноделы, похоже, считают, что раз кино - детское, то оно может быть тупым и халтурным до безобразия. Фильм про собаку, ведущую двойную жизнь, скрывая от хозяев, что она - правительственный спецагент (с секретным штабом под будкой, как у Мистера Пиклза), как раз из таких. Смотреть это ерунду решительно невозможно вне зависимости от возраста.

"На последнем дыхании"

Фото: kinopoisk.ru

Дебютная работа Жан-Люка Годара, сценарий к которой он писал вместе с Франсуа Трюффо, занимает одно из важнейших мест в истории мирового кино. Молодой Жан-Поль Бельмондо играет беспечного лоботряса, насмотревшегося фильмов и не ценящего ни свою, ни чужую жизнь. Совершив кошмарное преступление, он оказывается в розыске, но не моргнув глазом продолжает жить своей беззаботной жизнью парижского бонвивана, весело проводя время с подружкой-американкой, которую играет очаровательная Джин Сиберг. Необычный монтаж, диалоги-импровизации, масса отсылок - столповая для французской "новой волны" лента уже на больших экранах России.

"G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз"

Фото: kinopoisk.ru

Вы и так уже наверняка знаете, что обновлённый "Бросок кобры" с треском провалился, уже после второй недели российского проката не попав даже в топ-5. Мы его, наконец, посмотрели, и, как и обещали, в двух словах рассказываем, почему - на случай, если вам вдруг всё ещё интересно. Ставший одновременно спин-оффом, приквелом и перезапуском дилогии, основанной на серии игрушек, боевик совершенно не впечатляет технически, а уж интеллектуально понижает даже ту невысокую планку, которая была у франшизы раньше. Герои, главный из которых из понятных соображений превратился в азиата, ведут себя совершенно бестолково и разговаривают смехотворными штампами сорокалетней давности - типа "Надо было убить меня, когда была возможность", "Честь дороже силы", "Главное не умение, а душа", "Освободи своё сердце" и т.п. Концовка явно намекает на сиквел, но сборы недвусмысленно указывают, что некоторым игрушкам, пожалуй, лучше оставаться игрушками.

Также в кино - фильм-концерт K-Pop группы Blackpink (о нём мы вам ничего не скажем, извините).