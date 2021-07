Что в кино: "Черная вдова", марокканский ужастик, китайские мультики

Обзор новинок широкого проката: "Чёрная вдова" от Marvel, фанат The Smiths оккупируют эфир, марокканский хоррор, детское кино про белого львёнка, три китайских мультика, "Облачный атлас" и "Берегись автомобиля".

"Чёрная вдова"

Фото: kinopoisk.ru

Наташа Романова вместе с неродной сестрой и при содействии мамы с папой, также неродных, пытаются вызволить из ментального плена девушек-киллерш, противостоя их предводителю и хозяину генералу Дрейкову. В чём им мешают сами упомянутые девушки-киллерши и киборг-терминатор Таскмастер. Марвеловский блокбастер, которого ждали два года, стилизованный - местами довольно топорно - под шпионский боевик и нафаршированный отборной клюквой. Что особо ценно, учитывая контекст: это ведь, скорее всего, последнее появление на экране супергероини Скарлетт Йоханссон. Поэтому, если вы всегда мечтали поглядеть, как Наташа Романова пьёт водку, то не пропустите. (Рецензия)

"Магазинные воришки со всего мира"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм-признание в любви группе The Smiths, трогательное, полное исступлённой ностальгии, подростковых экзистенциальных метаний и бунтарства. Режиссёр Стивен Кижак, снявший несколько музыкальных документалок (от Rolling Stones до Backstreet Boys), успешно подключился к нынешнему тренду и снял кино про свои восьмидесятые. Призмой стала группа Стивена Патрика Моррисси и их песни, которые тут звучат почти беспрерывно (и это замечательно). А сюжет, основанный на реальных событиях, таков: The Smiths в Манчестере объявляют о своём распаде, и в далёком Денвере, как и во всём мире, многочисленные фанаты не находят себе места от горя, декадентствуют и всеми возможными способами угорают в чаду кутежа. Но больше всех переживает неприметный аутсайдер, продавец пластинок. Как и положено фанату Моррисси, он не чужд эффектной театральщине, и поэтому в расстроенных чувствах паренёк отправляется на радиостанцию, где, угрожая пистолетом диджею, требует весь вечер крутить The Smiths - в знак уважения к ушедшей великой группе. Тот от подобной перспективы не в восторге - фанат Kiss и Metallica только что собирался устроить метал-марафон. Но, перетерпев несколько песен ненавистного "нытья", начинает проявлять признаки стокгольмского синдрома и проникается интересом к захватчику и его кумирам: не такие уж, мол, мы разные, чувак, как и всё наше чёртово поколение. Пусть этот примирительный пафос слегка наивен, да и запоздал на несколько десятилетий, такая умильная реконструкция той тёплой и ламповой эпохи не может не цеплять.

"Бугимен"

Фото: kinopoisk.ru

Мароканский хоррор про зловещую бабайку (не Бугимена, конечно, никакого, ну откуда в Марокко Бугимен), пугающую, а затем пожирающую детишек. Во многом фильм Achoura (Ашура - такой мусульманский праздник) напоминает очень бюджетную, сильно сжатую и слегка разбавленную экзотикой версию кинговского "Оно". Несколько детишек сталкиваются с потусторонним злом вскоре после того, как пропал ещё один ребёнок. Много лет спустя они вдруг встречаются и пытаются выяснить, что произошло. И, конечно, опять вынуждены противостоять монстру, изрядно подпортившему их детство и вообще жизни. Излагается это всё в весьма путаной манере, так что сразу разобраться в происходящем непросто. Но, несмотря на это, а также на ощутимую нехватку колорита (он тут есть, но в микродозе) и бедненькие спецэффекты (ну а вы чего ждали), Achoura не выглядит совсем уж безнадёжным предприятием. Да, он недалеко выбирается за границы среднего мистического ужастика - но всё-таки выбирается: сеттинг делает своё скромное дело, а заодно отпускается забавная шпилька в адрес французского колонизма.

"Лена и львёнок"

Фото: kinopoisk.ru

Очередной мимимишный семейный фильм про ребёнка и животное. Богатый живодёр (Роберт Неппер) нанимает двоих контрабандистов - естественно, полных идиотов и неумех - похитить для его "коллекции" белого львёнка. Львёнок от идиотов сбегает и попадает в любящие руки девочки Лены. Девочка Лена собирает из мусора и палок всякие "авторские" поделки, а ещё заикается. Разумеется, девочка Лена - объект травли со стороны сверстников-уродов. Только один из сверстников нормальный, но он дружит с уродами с детства, и это не только неприятно, но и чревато выдачей больших-пребольших тайн. Впрочем, вы же сами знаете, что закончится всё хорошо. Но если очень хочется посмотреть на милого львёнка, можете и сходить в кино. Хотя не так уж там его много, львёнка этого.

"Братья Медведи: Тайна трёх миров"

Фото: kinopoisk.ru

В прокат выходит новый мультик из довольно большой китайской мультфраншизы Boonie Bears, у нас получивший заголовок "Тайна парка развлечений". Одновременно, чтоб два раза не вставать, выпустят ещё один - "Тайну трёх миров" 2017 года, очевидно, как самый успешный с точки зрения рейтинга (6,2 на "КиноПоиске"). Там, в общем, двое недалёких медведей - не настолько безнадёжно тупых, как их белый собрат Норм, но постоянно раздражающе гыгыкающих и покрикивающих (актёрам озвучки не позавидуешь) - вместе со своим соперником-приятелем лесником и примкнувшим к ним роботом на колёсиках ищут волшебный мир под оригинальным названием Фантастика и защищают расположенные сокровища от алчного злодея. Как-то так. Нарисовано не так уж плохо, но на то, что это увлечёт вашего ребёнка, мы бы с уверенностью не поставили. А уж вас - тем более, если вы не умираете со смеху от таких оригинальных находок, как кот по кличке Шрёдингер.

"Панда против пришельцев. План спасения Земли"

Фото: kinopoisk.ru

А вот ещё один мультик от китайцев (и канадцев) и про медведя. Точнее - про панду, которая (то есть который - это самец) спасает мир от инопланетян, решивших уничтожить Землю. Вообще главный герой - всего лишь актёр, играющий супергероя, но по ходу дела выясняется, что не так уж он и прост. Короче, если за последнее время вам всё ещё почему-то не надоели фильмы об инопланетянах, вот вам мультяшный, довольно халтурно как технически, так и содержательно реализованный вариант.

"Облачный атлас"

Фото: kinopoisk.ru

Дорогущий и сверхамбициозный проект Тома Тыквера и сестёр Вачовски, которые на тот момент были сёстрами лишь наполовину, трёхчасовая экранизация одноимённого романа Дэвида Митчелла. Несколько историй, разворачивающихся в разных эпохах и решённых в различных жанрах, включая фантастический боевик и своеобразную пародию на "Полёт над гнездом кукушки", скреплены воедино по большей части метафизически - посредством Глубоких Смыслов, которые многословно за кадром и в кадре проговариваются. В сегментах при этом задействованы одни и те же актёры, что, естественно, концептуально обосновано. В своё время фильм с треском провалился в прокате, но свою благодарную аудиторию нашёл: всё же, что ни говори, а это, во-первых, красиво и по-своему впечатляет. Вот и сейчас, при повторном прокате, наверняка найдутся желающие ещё раз как следует полюбоваться на загримированного под азиата Хьюго Уивинга, например.

"Берегись автомобиля"

Фото: kinopoisk.ru

"Форсаж" советского человека, не ставящего родственные интересы выше общественных, в отличие от этих ваших капиталистических домиников тореттов. Всенародно любимая комедия о не слишком сообразительном, но трогательно благородном и честном автоугонщике, разошедшаяся на множество цитат, отмечает 55-летний юбилей и по такому случаю вновь поступает в кинозалы - в отреставрированном варианте. Милое дело пойти и пересмотреть.

"Судьба диверсанта"

Фото: kinopoisk.ru

Совершенно непонятно - почему и для кого, но в кинотеатрах ещё несколько дней будет идти белорусско-российская копродукция, снятая Дмитрием Астраханом. Выглядит "Судьба диверсанта" так, что не всякий телеканал решился бы показать её в дневной время. К дешёвой картинке добавлены самые избитые клише, используемые здесь с совершенно серьёзной миной, маловразумительные ходульные персонажи (нет, ну только представьте, Андрей Смоляков - полицай!) и, конечно, модные мотивы о "победе вопреки". Фильм посвящён крупной диверсии на белорусской железнодорожной станции Осиповичи в ходе Великой Отечественной. Действительно, хорошо бы снять о подвиге фильм, но не за три же копейки и не такой, где немцы - круглые идиоты, которые легко покупаются на анекдотический трюк "Смотри, еврей!", а патриотичные герои ногами избивают мерзких комиссаров за то, что те шлют партизан на убой (без серьёзных, конечно, последствий). Впрочем, удивляться пора бы давно перестать.

"Джетлаг"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один отечественный фильм из разряда "непонятно, для кого" - от режиссёра "Юмориста" и сценариста "Лета" Михаила Идова. Парень с девушкой (Филипп Авдеев и Ирина Старшенбаум соответственно) собираются в Таиланд, но по дороге в аэропорт беспрерывно грызутся, и в результате барышня закатывает истерику и идёт покупать билет на первый попавшийся самолёт. Ближайшим рейсом оказывается берлинский, а в немецкой столице - бывают же совпадения! - как раз живёт подружка несчастной, вдобавок, кажется, в неё влюблённая. Та её знакомит с четой режиссёров (Ксения Раппопорт и Александр Горелов), которые снимают какое-то кино про Набокова, и вскоре героиня, сразившая находящихся в кризисе творческих людей своей прямотой (граничащей с хамством), устраивается к ним ассистенткой. Угадайте, чем это закончится. Брошенный любовник меж тем сам летит в Таиланд, где знакомится с парой русских хипстеров, "ищущих себя" и "чистящих чакры" - ну, вы поняли. Девушка по имени Чандра (это по-русски Саша) сразу же строит ему глазки и садится на уши. Угадайте, чем это закончится. Есть ещё одна линия с начинающей актрисой, снявшей квартиру у главных героев на время их отсутствия и крутящей шашни с продюсером (Павел "Можно-мне-сыграть-не-подлеца" Ворожцов). Однажды ставший одиноким хозяин внезапно вернётся из Таиланда - и угадайте, чем это закончится. Но всё это время герои Авдеева и Старшенбаум, несмотря на вот это всё, никак не могут друг друга мысленно отпустить. Можете и здесь попытаться угадать, чем всё закончится.

Также на экранах: документалка "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога".