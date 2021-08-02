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Диснеевский "Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и США

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    02.08.2021, 15:49
Текст:   Козьма Лоханкин

Диснеевский киноаттракцион "Круиз по джунглям" возглавил прокат в РФ и СНГ, заработав 221,2 млн рублей в первый уикэнд, сообщает "Кинобизнес сегодня".

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Наша рецензия на фильм - здесь.

Второе место - у лидера прошлой недели, нового фильма М. Найта Шьямалана "Время" - 84,9 млн рублей (за две недели проката - 316 млн).

Наша рецензия - здесь.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Круиз по джунглям", "Красотка на взводе", "Основной инстинкт"

Замыкает тройку второй "Космический джем" с 20,9 млн рублей на третьей неделе проката (всего - 247,4 млн).

Рецензия - здесь.

Далее следуют давно вышедшие "Чёрная вдова" (вокруг которой не утихают скандалы) и "Лука".

Рецензии - здесь и здесь соответственно.

Отметим, "Круиз по джунглям" стал безоговорочным лидером и в домашнем прокате с 34,2 млн долларов.

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