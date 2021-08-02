Диснеевский "Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и США

Диснеевский киноаттракцион "Круиз по джунглям" возглавил прокат в РФ и СНГ, заработав 221,2 млн рублей в первый уикэнд, сообщает "Кинобизнес сегодня".

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Второе место - у лидера прошлой недели, нового фильма М. Найта Шьямалана "Время" - 84,9 млн рублей (за две недели проката - 316 млн).

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Замыкает тройку второй "Космический джем" с 20,9 млн рублей на третьей неделе проката (всего - 247,4 млн).

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Далее следуют давно вышедшие "Чёрная вдова" (вокруг которой не утихают скандалы) и "Лука".

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Отметим, "Круиз по джунглям" стал безоговорочным лидером и в домашнем прокате с 34,2 млн долларов.