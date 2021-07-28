В новой ленте, снятой с явным прицелом на дальнейшую франшизу (о которой уже идут активные разговоры), актуальные тренды врубаются сразу, по мере повествования отвоёвывая себе всё больше пространства в сюжете. Перед нами - исключительных достоинств учёная-авантюристка по имени Лили Хоутон. Играет её Эмили Блант, и, несмотря на внешнюю хрупкость, она очень ловкая и, само собой, совершенно ни от кого не зависимая. Речь идёт о первой четверти прошлого столетия - расцвет движения за права женщин, и Лили весь фильм активно противостоит предрассудкам: спорит, хмурится и носит штаны (последнему факту будет посвящена львиная доля здешних шуток). Также при случае своенравная бунтарка практикует зоо- и эко-активизм.

Так, споря, хмурясь и в штанах, отчаянная барышня похищает у глупых университетских стариков-снобов важный артефакт, чтобы отправиться из Лондона на Амазонку и отыскать там некое "древо жизни", по легенде излечивающее от всех болезней и снимающее все проклятия. Прибыв в Америку, она нанимает Фрэнка, плутоватого капитана небольшого судна, довезти её на указанное на древней карте место. В роли Фрэнка - Дуэйн Джонсон, травящий всё живое чудовищными каламбурами (уж не знаем, как оно там было в оригинале, но отдадим нашим локализаторам должное - каламбуры получились и правда кошмарные), причём эту привычку сценаристы ухитрились сделать важной для сюжета деталью.

Цель поездки у нанимательницы самая благородная - спасти людей от болезней. У лодочника - сугубо меркантильная, а к вере в существование волшебного растения неотёсанный верзила относится с нескрываемым сарказмом. Так они и плывут, постоянно переругиваясь и постепенно, как положено, проникаясь друг к другу всё большей симпатией. Компанию парочке составляют ручной ягуар Фрэнка и увязавшийся за Лили брат - недотёпа и пижон (Джек Уайтхолл). Неприятности на Амазонке валятся со всех сторон, а на хвосте сидит младший сын немецкого кайзера в исполнении Джесси Племонса, рассекающий в эпичном наряде с золотым двуглавым орлом и устраивающий локальные катастрофы при помощи пулемёта, высунувшись прямо из люка субмарины.

Герой Племонса особенно хорош - такой, знаете, ультракарикатурный немецкий вояка типа Херра Майора из "Железного капута", глядя на которого даже подчинённые только что у виска пальцем не крутят. Между тем он прекрасно знает, что делает, и свои планы - разумеется, самого преступного характера - воплощает с подобающей педантичностью, вопреки всевозможным помехам и собственной злодейской эксцентричности. Принцу удаётся заручиться поддержкой необычного союзника - Агирре, Гнева Божьего (Эдгар Рамирес), и его проклятой команды бесславных ублюдков, полуразложившихся много веков назад на плесень и на пальмовый мёд, а ныне алчущих избавления, которое им вроде как может дать "древо жизни".

Ночная сцена схватки с этой командой суперзлодеев - пожалуй, лучшее, что есть в "Круизе по джунглям" (наряду с безумным кайзерёнком Племонса). Ловко комбинируя уже всем хорошо известные приёмы, режиссёр Жауме Кольет-Серра перемежает смешное и жутковатое, заставляя вспомнить, что начинал он вообще-то с "Дома восковых фигур" и об ужастиках знает не понаслышке.

Да и вообще новый диснеевский киноаттракцион умеет развлекать и иногда даже немного смешить. Так что как легкомысленный летний блокбастер он, пожалуй, удался - со всеми своими провисами и диковато-нелепым твистом. Порой авторы заметно увлекаются бесцеремонным пичканьем зрителя передовыми ценностями (один из персонажей отвечает одновременно и за гей-драму, и за весьма похабный гей-скетч). Но это теперь, похоже, такая же неотъемлемая составляющая подобного голливудского кино, как любовь и хэппи-энды.

3.5