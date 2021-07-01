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Вышел новый трейлер "Круиза по джунглям" со Скалой Джонсоном

Новости
    01.07.2021, 11:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Walt Disney Studios появился новый трейлер приключенческой комедии "Круиз по джунглям" (Jungle Cruise), предваряемый раздающим посулы спичем Дуэйна "Скалы" Джонсона, сыгравшего в ленте главную мужскую роль. .

Фото: предоставлено Disney
Начались съемки второй "Черной пантеры"

Хотя в целом и так, без дополнительных расхваливаний, ясно, что любителей плотного развлекательного кино в "Круизе" ждет масса приятных моментов.

Экранную компанию Скале составит Эмили Блант. Она сыграла доктора Лили Хоутон, отважную и решительную женщину, которая нанимает неотёсанного, как водится, капитана хлипкого речного судна Фрэнка для опасного форсирования сквозь джунгли Амазонии водным методом. Доктор Лили со своим младшим братом (Джек Уайтхолл) имеет цель найти чудодейственное легендарное дерево, на пути к которому их встречают опасности стеной. В том числе - конкуренты на субмарине.

Режиссером фильма, являющегося адаптацией очередного одноименного аттракциона в Диснейленде, - Жауме Кольет-Серра (предстоящий "Черный Адам" всё с тем же Скалой).

Новая дата российской премьеры (вовремя добраться на экраны картине помешала пандемия) - 29 июля.

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