Фото: стартовали съемки фильма "Черный Адам"

Американский актер Дуэйн Джонсон объявил в своем Instagram-аккаунте о старте съемок фильма "Черный Адам", в котором он исполнит главную роль.
"У нас есть звездная команда - невероятно талантливая, целеустремленная, преданная делу и сосредоточенная на том, чтобы поднять планку и показать что-то по-настоящему новое этому миру", - написал в своем посте артист.
Картина станет спин-оффом "Шазама!" и расскажет историю происхождения титульного антигероя.
Ранее стало известно, что к касту проекта присоединился Пирс Броснан, он сыграет могущественного Доктора Фейта.
Премьера "Черного Адама" запланирована на лето 2022 года.