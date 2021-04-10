Фото: стартовали съемки фильма "Черный Адам"

Американский актер Дуэйн Джонсон объявил в своем Instagram-аккаунте о старте съемок фильма "Черный Адам", в котором он исполнит главную роль.

"У нас есть звездная команда - невероятно талантливая, целеустремленная, преданная делу и сосредоточенная на том, чтобы поднять планку и показать что-то по-настоящему новое этому миру", - написал в своем посте артист.

Картина станет спин-оффом "Шазама!" и расскажет историю происхождения титульного антигероя.

Ранее стало известно, что к касту проекта присоединился Пирс Броснан, он сыграет могущественного Доктора Фейта.

Премьера "Черного Адама" запланирована на лето 2022 года.