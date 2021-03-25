Пирс Броснан сыграет в "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном

67-летний британский и американский актер Пирс Броснан, известный, в частности, ролью Джеймса Бонда, агента 007, составит компанию Скале Джонсону в потенциальном комикс-блокбастере "Черный Адам". Об этом сообщает ScreenRant.

Адама, напомним, сыграет сам Джонсон, носившийся с такой идеей несколько лет, тогда как Броснану отошла роль Кена Нельсона, или Доктора Фейта.

Фейт - член Общества Справедливости Америки и носитель Шлема Набу, артефакта, наделенного множественными гигантскими силами. Плюс в арсенале доктора (а он действительно доктор психиатрии) еще ряд действенных прибамбасов. Вроде Амулета Анубиса. Дебютировал Фейт в комиксах в 1940 году.

Заметим, что ранее актер в супергеройских фильмах не снимался. В то время как Фейта мы неоднократно встречали в игровых и анимационных сериалах по вселенной DC.

Режиссер проекта - Жауме Кольет-Серра, уже работавший со Скалой на адвенчуре "Круиз по джунглям".

Картина "Черный Адам" находится на стадии пре-продакшн. Дата премьеры не называется.