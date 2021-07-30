Что в кино: "Круиз по джунглям", "Красотка на взводе", "Основной инстинкт"

На этой неделе Disney тестирует альтернативу "Пиратам Карибского моря", Кейт Бекинсейл дерётся с мужиками, Брюс Уиллис опять заставляет печально вздохнуть, а "Основной инстинкт" предстаёт обновлённым.

"Круиз по джунглям"

Пока "Пираты Карибского моря" отправлены на перепрошивку с обязательной актуализацией, корпорация Микки Мауса предлагает в качестве замены не менее цветастую экранизацию другого своего аттракциона - уже со встроенной ориентацией на передовые ценности. В ней хватает и нелепостей, и не самого высокого качества юмора, но и достоинств этот непритязательный приключенческий экшн не лишён. Чего стоит один Джесси Племонс в роли безумного сына немецкого кайзера. Исполнители главных ролей - Эмили Блант и Дуэйн Джонсон, забавно контрастируя, тоже смотрятся вполне органично, а некоторые динамичные сцены и вовсе замечательны. Наверное, большего от простенького летнего блокбастера ждать не стоит. (Рецензия)

"Красотка на взводе"

Фото: kinopoisk.ru

Очередной комедийный боевик, в котором главная героиня раздаёт на орехи неповоротливому и в большинстве своём туго соображающему мужскому племени. Тут нет претензий на неонуар, как в "Конченой-Конечной", как нет и попыток замахнуться на "Джона Уика" в юбке, как в недавнем "Пороховом коктейле". Это и хорошо, в общем, учитывая, что вышеописанные попытки удачными можно назвать разве что эпизодически.

У "Красотки" (в оригинале - Jolt, "встряска") и своих проблем, впрочем, хватает. Корявость сюжета вот, например. Никакие персонажи. Или очень так себе юморок, в основном - мочеполовой направленности (одних шуток про урину здесь не меньше трёх). Вдобавок главной героине зрителям будет не так-то просто сопереживать, даже если залы набить сплошь активистками фем-движений. У дамочки настолько серьёзные проблемы с самоконтролем, что ей постоянно приходится бить себя экстремальными разрядами тока, но даже когда она расчётливо хитрит, просто для отвлечения внимания легко способна поставить под угрозу жизни то ребёнка, то десятков соседей. При этом девица всё равно бедная, несчастная и непонятая, хотя искренне, пусть и безуспешно, старается обезопасить окружающих от своей разрушительной раздражительности. Да и как тут обезопасишь, когда окружающие - козлы (справедливости ради - один, ровно один положительный мужской персонаж тут есть), да и коз немало.

Из скромных, но всё же заметных плюсов - добротный каст с обворожительной Кейт Бекинсейл во главе. Британка на днях отметила 48-летие, а всё так же сногсшибательна. Вокруг неё вертятся такие достойные мужи, как Стэнли Туччи, Бобби Каннавале, Дай Кортни, Дэвид Брэдли и другие. Неплохо поставленные экшн-сцены с Бекинсейл по центру несколько скрашивают общее впечатление, делая "Красотку на взводе" эдакой "Взрывной блондинкой" (причёска Кейт усиливает впечатление) на минималках с угловатой конспирологией вместо шпионских игр.

"Родовое проклятие"

Фото: kinopoisk.ru

Супружеская пара намеревается покинуть Великобританию, но у свекрови своё мнение на этот счёт. Семейство ждёт пополнения, и строгая пожилая дама совершенно не намерена жить вдали от внука. Муж вскоре погибает при подозрительных обстоятельствах, и несчастная беременная вдова остаётся один на один с его враждебными и навязчивыми родственничками. Они постоянно намекают на её несамостоятельность, а то и невменяемость. И явно склонны будущее чадо отобрать. Женщина между тем начинает подозревать, что гибель любимого могла быть вовсе не случайной, и всё пытается улизнуть из-под жёсткой опеки. И, несмотря на то, что изначально она выглядит как очевидная жертва (убедительности добавляет социально-политический контекст: она в этой компании единственная чёрная), постепенно зритель начинает сомневаться в том, что заявленные злодеи так уж неправы. Не выдающийся, но достаточно крепкий параноидальный триллер - на любителя, но любитель точно найдётся.

"За гранью жизни"

Фото: kinopoisk.ru

Со слезами на глазах продолжаем следить за тем, как Брюс Уиллис всаживает одну автоматную очередь за другой в своё доброе имя. Причём его лицо здесь не только на афише красуется, а является одним из основных среди действующих. Он играет вышедшего на пенсию копа, который случайно натыкается в безлюдной местности на двух молодых коллег в момент, когда они пытаются застрелить безоружную девушку. Та, в свою очередь, чуть ранее в той же безлюдной местности (не безлюдная местность, а проходной двор какой-то) наткнулась на одну из этих коллег во время явного превышения полномочий. Ну, "крепкий орешек" её спасает, и они то вдвоём, то порознь, то снова вдвоём от них бегают, а те их то уговаривают, то шантажируют, то подстрелить пытаются. Хаотичный, несуразный триллер с на редкость глупыми персонажами и таким же юмором, сляпанный за 9 (девять!) дней, из которых Брюс на площадке провёл вообще два.

"Заппа"

Фото: kinopoisk.ru

В прокат также вышла документалка про одного из самых неординарных деятелей культуры конца прошлого века, выдающегося композитора и мультиинструменталиста-самоучки, преуспевшего как (условно) в роке с джазом, так и (ещё более условно) в академической музыке, остроумного провокатора, дерзкого политического активиста и много кого ещё. Заппу можно (опять же, условно, но что ж поделаешь) назвать американским Курёхиным, которого точно так же "пёрло по жизни" безо всяких лишних стимулирующих средств, и фигуру такого масштаба, конечно, двухчасовым фильмом даже приблизительно объять невозможно. Но роль дверцы в этот дикий и увлекательный мир лента выполняет. Те же, кто с миром этим давно хорошо знаком, найдут там кое-какой уникальный материал, что тоже ценно.

"Золушка и заколдованный принц"

Фото: kinopoisk.ru

Весьма неудачная попытка освежить заезженный вдоль и поперёк сюжет (на подходе ещё несколько вариантов). Местная Золушка попадает на бал и выясняет, что царь, то есть принц - не настоящий, а настоящий превращён в мышь, с которой она, кстати, знакома. И, в общем, вместе им надо победить злую ведьму. Ещё у принца-мыши есть друзья-мыши (обычные), и их в прямой смысле мышиной возне уделено немало времени. Нарисовано всё это более чем посредственно и рассчитано на ту часть самой невзыскательной юной аудитории, которая этот мультик трёхлетней давности ещё не видела. И нормальную "Золушку" тоже.

"Основной инстинкт"

Фото: kinopoisk.ru

Эротический триллер Пола Верховена с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом, который все мало-мальски интересующиеся жанром и так видели не по одному разу. Но возможность посмотреть этот заряженный тёмной сексуальной энергией детектив на большом экране (разумеется, включая ту-самую-сцену-с-ногами) представляется нечасто. К тому же заявлена "обновлённая и отреставрированная версия".

"Унесённые призраками"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё одна старая работа Хаяо Миядзаки вернулась в российский прокат, на этот раз - один из главных его шедевров. Семья из трёх человек попадает в странное место, где родители превращаются в свиней, а девочка оказывается среди диковинных существ (а по таким Хаяо-сан, как известно, большой специалист) в неком подобии гостиницы для всевозможных богов. Пересказывать сюжет этого неописуемого карнавала восхитительного безумия - дело безнадёжное и скучное, лучше просто посмотрите, если почему-то до сих пор этого не сделали.

Также в кино - фантастический триллер "Чистое место" и документалка "Карман России".

О предшествовавших премьерах читайте здесь, здесь и здесь.