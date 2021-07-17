Появились новые сведения о сериале-приквеле "Джона Уика"

Ранее заявленный сериал-приквел "Джона Уика" "Континенталь" про суперотель для преступников решено сократить. Такими данными располагает THR.

Шоу решено выпустить в формате трёхсерийного мини-сериала. Каждая серия будет длиться примерно полтора часа Бюджет одного эпизода оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

Первую и третью серию снимет Альберт Хьюз, вместе с братом Алленом снимавший "Книгу Илая" и "Угрозу для общества".

Сюжет развернётся в семидесятых, за 40 лет до событий первого фильма, и расскажет о молодости управляющего Уинстона, которого в трилогии сыграл замечательный Иэн Макшейн.

В конце июня стало известно, что стартовали съёмки четвёртой части брутальной франшизы.