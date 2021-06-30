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Вышел первый тизер ремейка "Золушки" с черной гомосексуальной феей

Новости
    30.06.2021, 17:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На японском YouTube-аккаунте сервиса Amazone Prime Video тихой сапой появился первый тизер-трейлер напряженно ожидаемого игрового ремейка "Золушки". Он уже удалён, но интернет, как известно, всё помнит.

Напомним, что бедняжку, в какой-то момент пошедшую в гору, там сыграла девушка кубинских кровей Камила Кабельо (родилась в 1997-м в Гаване), тогда как фея-крестная теперь "гендерно нейтральна". Образ персонажа отошел к звезде сериалов Райана Мёрфи, чернокожему гею Билли Портеру.

Артист признался, что уже давно ВИЧ-инфицирован, но годами "был вынужден" это скрывать из-за опасений за свою карьеру.

Сам ролик - именно то, чего и ждешь от столь инновационного полотна - полнейшее ощущение латиноамериканской "мыльной оперы" из ада толерантности на максималках.

Режиссер и соавтор сценария - Кэй Кэннон ("Секса не будет!!!").

Даты российской премьеры у ленты пока нет.

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