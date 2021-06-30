Вышел первый тизер ремейка "Золушки" с черной гомосексуальной феей

На японском YouTube-аккаунте сервиса Amazone Prime Video тихой сапой появился первый тизер-трейлер напряженно ожидаемого игрового ремейка "Золушки". Он уже удалён, но интернет, как известно, всё помнит.

Teaser de Cinderella, live-action estrelado por Camila Cabello. O elenco conta com Idina Menzel, Billy Porter, Nicholas Galitzine, Pierce Brosnan, Charlotte Spencer, Minnie Driver, James Corden e John Mulaney.



Estreia: 3 de setembro na Amazon Prime Video.pic.twitter.com/0lOPpsItdX — streaming things. (@streamingthings) June 30, 2021

Напомним, что бедняжку, в какой-то момент пошедшую в гору, там сыграла девушка кубинских кровей Камила Кабельо (родилась в 1997-м в Гаване), тогда как фея-крестная теперь "гендерно нейтральна". Образ персонажа отошел к звезде сериалов Райана Мёрфи, чернокожему гею Билли Портеру.

Артист признался, что уже давно ВИЧ-инфицирован, но годами "был вынужден" это скрывать из-за опасений за свою карьеру.

Сам ролик - именно то, чего и ждешь от столь инновационного полотна - полнейшее ощущение латиноамериканской "мыльной оперы" из ада толерантности на максималках.

Режиссер и соавтор сценария - Кэй Кэннон ("Секса не будет!!!").

Даты российской премьеры у ленты пока нет.