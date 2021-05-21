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Актер Билли Портер признался, что у него ВИЧ

Новости
    21.05.2021, 11:39
Текст:   Олег Усков
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

51-летний американский актер и певец Билли Портер признался, что у него ВИЧ. Звезда "Американской истории ужасов", "Позы" и исполнитель роли феи-крестной в новой "Золушке" рассказал в беседе с THR, что о своем диагнозе узнал почти пятнадцать лет назад, но скрывал это из опасений за карьеру. Причем не только от коллег, но и от матери, ныне покойной. Так как "индустрия не всегда была к нему благосклонна".

Но сейчас, когда Портер на пике, пришло время всё выложить начистоту, предварительно высказавшись на тему посредством Прея Телла - персонажа актера в "Позе" Райана Мёрфи. Который тоже ВИЧ-положителен.

При этом Портер отметил: никто из членов съемочной группы шоу не подозревал, что он выстраивал образ Телла на примере собственной тернистой жизни.

Билли Портер родился в 1969-м в Пенсильвании и сбежал из дома в семнадцать - из-за насилия со стороны отчима. Актер - открытый гей: в 2017-м Портер "вышел замуж" за своего партнера, с которым до того встречался восемь лет.

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