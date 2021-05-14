Что в кино: "Пила", Джоли, второй "Кролик Питер", семейная драма

"Пила: Спираль"
Перезапуск культовой серии, в котором уже нет Джона Крамера, но дело его живёт. Некий подражатель тем же манером, с использованием хитроумных устройств-ловушек, расправляется с копами, коллегами главного героя. А тот вместе с напарником берётся душегуба изловить. В ключевых ролях - Крис Рок и Сэмюэл Л. Джексон. У руля - поставивший "Пилы" со второй по четвёртую Даррен Линн Боусман. Изменения в сравнении с предыдущими фильмами заметны и в визуальном стиле (не всегда в лучшую сторону), и в содержании. Много внимания уделяется актуальной проблеме коррупции и произвола в органах, налицо сильный жанровый крен в сторону полицейских триллеров и - неожиданно - комедий. Но при этом всё, за что любят и ценят "Пилу" (за исключением претерпевшей кардинальный ребрендинг маски), бережно сохранено и где-то даже усовершенствовано. Эффекты, по крайней мере, выполнены исключительно на заглядение. (Рецензия)
"Те, кто желает мне смерти"
Анджелина Джоли играет отважную сотрудницу лесопожарной службы, после одной трагедии и, как следствие, заваленной психологической проверки сосланную на сторожевую вышку. Она с этой вышки наворачивается, идёт гулять и встречает только что ставшего сиротой мальчонку, которого ищут двое беспринципных киллеров с целью убить и отобрать важную бумажку. А киллеры в процессе поисков ещё натыкаются на местного полицейского и его беременную жену. И лес до кучи поджигают. Чтобы совсем никому жизнь мёдом не казалась. Нехилая такая заваруха: Джоли с мальчонкой бегают, уворачиваясь от молний (да, молнии ж ещё!) и огненных цунами, киллеры лютуют, беременная жена полицейского даёт отпор. Тейлор Шеридан, создатель, среди прочего, "Любой ценой" и "Ветреной реки", держит марку. Не запредельных качеств, но очень умело, на совесть сделанный триллер, динамичный, нахрапистый и в меру изобретательный. К тому же актёры хорошие: помимо Джоли здесь Джон Бернтал, Эйдан Гиллен, Николас Холт.
"Скажи ей"
Маленькая семейная драма про 10-летнего пацана, чьи мама с папой разошлись и настолько друг друга на дух не переносят, что предпочитают между собой общаться через него, передавая его друг другу каждый раз с новыми установками. Отчего нервы и психика ребёнка испытывают серьёзный стресс. Но это только первая часть фильма. И она довольно хороша. Реалистична, переживательна. Потом наступает вторая часть фильма, где тот же пацан перебирается вместе с матерью в Америку и пытается там влиться в местное общество сверстников. И эта часть, мягко говоря, спорная. В том числе потому, что фигурируют здесь преимущественно отвратительно играющие дети. И потому что большинство сцен на разных, но неизменно пошлых примерах демонстрируют разницу между русским и американским менталитетами. Дескать, вот у нас такая широкая душа, а они там бездушные прагматичные лицемеры. Зато Светлана Ходченкова перманентно прекрасна. (Рецензия)
"Кролик Питер 2"
Проблемный кроль с замашками завзятого мизантропа отправляется с фермы в город, где ему предоставляется новое обширное пространство для активного вредительства. Там он снюхивается с компанией уличных животных-хулиганов и пускается во все тяжкие. Однако последствия противозаконных авантюр заставляют ушастого призадуматься о базовых ценностях. И в этом, похоже, отразилась реакция создателей франшизы на довольно суровый выговор со стороны критиков, полученный первым фильмом, где моральный облик главного героя вызывал серьёзные вопросы. Во второй части в связи с этим сценаристы не упускают возможности поиронизировать над самими собой устами писательницы Беатрис Поттер (Роуз Бирн) и её вечно возмущённого спутника Томаса (замечательный Донал Глисон). Что ж, это похвально, хотя детям наблюдать за этим откровенно постмодернистским действом, пусть и до коварства умильно реализованным, всё равно лучше вместе с родителями.
"Медвежонок Бамси и дочь волшебницы"
Зато второй полнометражный мультик про шведского чудо-медведя детишкам можно показывать со спокойной душой: Бамси и его разношёрстная в буквальном смысле тусовка плохому молодое поколение не научат. В этот раз они противостоят банде алчных мышей, готовых ради барыша затопить целую деревню. В союзниках сил добра объявляется рысь-ведьма, которая своим примером демонстрирует недопустимость стереотипных суждений. Простенько, мило, безвредно - и, как и до этого, замечательно нарисовано, с ощутимым влиянием наследия Йона Бауэра. В Швеции уже успел выйти триквел, который, надо полагать, до нас тоже чуть позже доберётся. И хорошо.
"Звездный рубеж"
Военные при помощи телепортации отправляются на другую планету воевать с враждебной формой жизни, порабощающей человеческие тела, чтобы… Да, впрочем, какая разница, зачем. Те, кто не помнит названия не так давно выходившего у нас фантастического боевика "Брешь" с Брюсом Уиллисом, могут решить, что это снова он по какому-то недоразумению оказался в нашем прокате. Те, кто помнит, возможно, подумают, что это его сиквел. Нет, это не сиквел, хотя общего действительно немало: режиссёр и сосценарист "Звёздного рубежа" участвовал в создании сюжета "Бреши", и обе ленты представляют собой образец маловразумительной дешёвой космофантастики, на которую без смеха и слёз смотреть невозможно. Ну и, конечно, Брюс Уиллис, продолжающий заколачивать в гроб своей славной некогда карьеры гвозди длиной с ладонь.
"Легенда о пианисте"
Отреставрированная версия сказочки Джузеппе Торнаторе про воспитанного персоналом океанского лайнера мальчика, который каким-то образом научился играть на фортепиано лучше всех в мире, чем и занимался всю жизнь, ни разу не сойдя на берег. Один из тех фильмов, которые созданы для того, чтобы нравиться всем. Особенно барышням. Хотя чёрствые критики его в своё время приняли не очень-то тепло, в народе он стяжал любовь и почёт, несмотря на затянутость (полная версия длится почти три часа) и излишнюю слезодавительность. Из объективных достоинств - одна из лучших ролей Тима Рота, чудесная музыка и нечеловечески красивая Мелани Тьерри.
"Прабабушка легкого поведения. Начало"
Мы уж и предупреждали неопределившихся зрителей в прошлый раз, и заклинали соотечественников прежде, но не помогает - третья часть чудовищной "комедийной" франшизы Марюса Вайсберга стала лидером проката прошлой недели. Поэтому попробуем призвать тех, кто всё ещё собирается сходить на это скверное попурри из классических травести-фильмов, ещё раз: остановитесь! Очевидно, после выхода первой части её создатели решили (ошибочно), что она была недостаточно ужасна, и во второй к разгуливающему в женских нарядах Александру Ревве добавили, среди прочего, Михаила Галустяна и Дмитрия Нагиева. А третью - приквел вырвиглазной саги - ещё и сделали псевдоремейком "Джентльменов удачи" вперемежку с пародией на шпионские триллеры в сеттинге СССР восьмидесятых. С неизменным Александром Реввой в женских нарядах, гарцующим в белье Галустяном, лобызающим протагониста ряженым "Брежневым" и так далее. Просто представьте, насколько это плохо, и бросьте неуместные раздумья.
Также на экранах: драма с Серебряковым "Иваново счастье"; новый фильм Александра Миндадзе "Паркет"; якутский триллер "Замыкание"; корейская музыкальная драма The Box.