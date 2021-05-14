Что в кино: "Пила", Джоли, второй "Кролик Питер", семейная драма

Обзор новинок широкого проката: "Пила" с копами и Сэмюэлом Л. Джексоном, Анджелина Джоли в огне, Брюс Уиллис в плохом боевике, Светлана Ходченкова в разводе, кролики в городе, Тим Рот у рояля.

"Пила: Спираль"

Фото: kinopoisk.ru

Перезапуск культовой серии, в котором уже нет Джона Крамера, но дело его живёт. Некий подражатель тем же манером, с использованием хитроумных устройств-ловушек, расправляется с копами, коллегами главного героя. А тот вместе с напарником берётся душегуба изловить. В ключевых ролях - Крис Рок и Сэмюэл Л. Джексон. У руля - поставивший "Пилы" со второй по четвёртую Даррен Линн Боусман. Изменения в сравнении с предыдущими фильмами заметны и в визуальном стиле (не всегда в лучшую сторону), и в содержании. Много внимания уделяется актуальной проблеме коррупции и произвола в органах, налицо сильный жанровый крен в сторону полицейских триллеров и - неожиданно - комедий. Но при этом всё, за что любят и ценят "Пилу" (за исключением претерпевшей кардинальный ребрендинг маски), бережно сохранено и где-то даже усовершенствовано. Эффекты, по крайней мере, выполнены исключительно на заглядение. (Рецензия)

"Те, кто желает мне смерти"

Фото: kinopoisk.ru

Анджелина Джоли играет отважную сотрудницу лесопожарной службы, после одной трагедии и, как следствие, заваленной психологической проверки сосланную на сторожевую вышку. Она с этой вышки наворачивается, идёт гулять и встречает только что ставшего сиротой мальчонку, которого ищут двое беспринципных киллеров с целью убить и отобрать важную бумажку. А киллеры в процессе поисков ещё натыкаются на местного полицейского и его беременную жену. И лес до кучи поджигают. Чтобы совсем никому жизнь мёдом не казалась. Нехилая такая заваруха: Джоли с мальчонкой бегают, уворачиваясь от молний (да, молнии ж ещё!) и огненных цунами, киллеры лютуют, беременная жена полицейского даёт отпор. Тейлор Шеридан, создатель, среди прочего, "Любой ценой" и "Ветреной реки", держит марку. Не запредельных качеств, но очень умело, на совесть сделанный триллер, динамичный, нахрапистый и в меру изобретательный. К тому же актёры хорошие: помимо Джоли здесь Джон Бернтал, Эйдан Гиллен, Николас Холт.

"Скажи ей"

Фото: kinopoisk.ru

Маленькая семейная драма про 10-летнего пацана, чьи мама с папой разошлись и настолько друг друга на дух не переносят, что предпочитают между собой общаться через него, передавая его друг другу каждый раз с новыми установками. Отчего нервы и психика ребёнка испытывают серьёзный стресс. Но это только первая часть фильма. И она довольно хороша. Реалистична, переживательна. Потом наступает вторая часть фильма, где тот же пацан перебирается вместе с матерью в Америку и пытается там влиться в местное общество сверстников. И эта часть, мягко говоря, спорная. В том числе потому, что фигурируют здесь преимущественно отвратительно играющие дети. И потому что большинство сцен на разных, но неизменно пошлых примерах демонстрируют разницу между русским и американским менталитетами. Дескать, вот у нас такая широкая душа, а они там бездушные прагматичные лицемеры. Зато Светлана Ходченкова перманентно прекрасна. (Рецензия)

"Кролик Питер 2"

Фото: kinopoisk.ru

Проблемный кроль с замашками завзятого мизантропа отправляется с фермы в город, где ему предоставляется новое обширное пространство для активного вредительства. Там он снюхивается с компанией уличных животных-хулиганов и пускается во все тяжкие. Однако последствия противозаконных авантюр заставляют ушастого призадуматься о базовых ценностях. И в этом, похоже, отразилась реакция создателей франшизы на довольно суровый выговор со стороны критиков, полученный первым фильмом, где моральный облик главного героя вызывал серьёзные вопросы. Во второй части в связи с этим сценаристы не упускают возможности поиронизировать над самими собой устами писательницы Беатрис Поттер (Роуз Бирн) и её вечно возмущённого спутника Томаса (замечательный Донал Глисон). Что ж, это похвально, хотя детям наблюдать за этим откровенно постмодернистским действом, пусть и до коварства умильно реализованным, всё равно лучше вместе с родителями.

"Медвежонок Бамси и дочь волшебницы"

Фото: kinopoisk.ru

Зато второй полнометражный мультик про шведского чудо-медведя детишкам можно показывать со спокойной душой: Бамси и его разношёрстная в буквальном смысле тусовка плохому молодое поколение не научат. В этот раз они противостоят банде алчных мышей, готовых ради барыша затопить целую деревню. В союзниках сил добра объявляется рысь-ведьма, которая своим примером демонстрирует недопустимость стереотипных суждений. Простенько, мило, безвредно - и, как и до этого, замечательно нарисовано, с ощутимым влиянием наследия Йона Бауэра. В Швеции уже успел выйти триквел, который, надо полагать, до нас тоже чуть позже доберётся. И хорошо.

"Звездный рубеж"

Фото: kinopoisk.ru

Военные при помощи телепортации отправляются на другую планету воевать с враждебной формой жизни, порабощающей человеческие тела, чтобы… Да, впрочем, какая разница, зачем. Те, кто не помнит названия не так давно выходившего у нас фантастического боевика "Брешь" с Брюсом Уиллисом, могут решить, что это снова он по какому-то недоразумению оказался в нашем прокате. Те, кто помнит, возможно, подумают, что это его сиквел. Нет, это не сиквел, хотя общего действительно немало: режиссёр и сосценарист "Звёздного рубежа" участвовал в создании сюжета "Бреши", и обе ленты представляют собой образец маловразумительной дешёвой космофантастики, на которую без смеха и слёз смотреть невозможно. Ну и, конечно, Брюс Уиллис, продолжающий заколачивать в гроб своей славной некогда карьеры гвозди длиной с ладонь.

"Легенда о пианисте"

Фото: kinopoisk.ru

Отреставрированная версия сказочки Джузеппе Торнаторе про воспитанного персоналом океанского лайнера мальчика, который каким-то образом научился играть на фортепиано лучше всех в мире, чем и занимался всю жизнь, ни разу не сойдя на берег. Один из тех фильмов, которые созданы для того, чтобы нравиться всем. Особенно барышням. Хотя чёрствые критики его в своё время приняли не очень-то тепло, в народе он стяжал любовь и почёт, несмотря на затянутость (полная версия длится почти три часа) и излишнюю слезодавительность. Из объективных достоинств - одна из лучших ролей Тима Рота, чудесная музыка и нечеловечески красивая Мелани Тьерри.

"Прабабушка легкого поведения. Начало"

Фото: kinopoisk.ru

Мы уж и предупреждали неопределившихся зрителей в прошлый раз, и заклинали соотечественников прежде, но не помогает - третья часть чудовищной "комедийной" франшизы Марюса Вайсберга стала лидером проката прошлой недели. Поэтому попробуем призвать тех, кто всё ещё собирается сходить на это скверное попурри из классических травести-фильмов, ещё раз: остановитесь! Очевидно, после выхода первой части её создатели решили (ошибочно), что она была недостаточно ужасна, и во второй к разгуливающему в женских нарядах Александру Ревве добавили, среди прочего, Михаила Галустяна и Дмитрия Нагиева. А третью - приквел вырвиглазной саги - ещё и сделали псевдоремейком "Джентльменов удачи" вперемежку с пародией на шпионские триллеры в сеттинге СССР восьмидесятых. С неизменным Александром Реввой в женских нарядах, гарцующим в белье Галустяном, лобызающим протагониста ряженым "Брежневым" и так далее. Просто представьте, насколько это плохо, и бросьте неуместные раздумья.

Также на экранах: драма с Серебряковым "Иваново счастье"; новый фильм Александра Миндадзе "Паркет"; якутский триллер "Замыкание"; корейская музыкальная драма The Box.