Что в кино: Цой в гробу, Мадс в чаду, кошмар в СССР

Один из самых резонансных российских фильмов года, российский представитель на будущем "Оскаре", проверка вымышленной теории о пользе умеренного пьянства, кровавая комедия про обмен телами - среди новинок российского проката опять есть из чего выбрать.

"Дорогие товарищи!"

Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм Андрея Кончаловского, только что выдвинутый от России на "Оскар", о трагических событиях, произошедших в Новочеркасске в первых числах июня 1962 года. Вкратце для тех, кто не в курсе: цены подняли, зарплаты урезали, рабочие завода взбунтовались, бунт подавили стрельбой и репрессиями, власти инцидент тщательно замалчивали. Главная героиня фильма - партработница, коммунистка-сталинистка, у которой пропадает дочь, в восстании участвовавшая. Кончаловский с темой не деликатничает, толпу у него расстреливают снайперы КГБ, ещё там дед в царского образца военной форме пьёт с иконой, все разговаривают штампами советской прессы, а героиня в итоге приходит к выводу, что Сталина надо вернуть. Тем, кто всей душой ненавидит СССР, нравится. Тех, кто, наоборот, грезит о советском прошлом, фильм, по идее, должен переубедить всеми этими сгущёнными ужасами, но давайте будем реалистами. А вообще сильная вещь, да, страстная. (Рецензия)

"Цой"

Фото: kinopoisk.ru

Водитель автобуса, в который врезался Цой, везёт гроб с Цоем и сопровождающих его друзей-родственников из Латвии в Ленинград. Как неожиданно выяснилось, один только этот синопсис у многих способен вызвать судороги и приступы неконтролируемого гнева. Причём установить конкретную причину такой реакции пока не удаётся. То ли людям просто не нравится, что Цой в гробу - хотя он там пребывает уже 30 лет, и ничего, - то ли дело в кажущемся противоречии между заголовком и содержанием. Так или иначе, в действительности это всего лишь маленькое задумчивое кино, какие Алексей Учитель делать умеет, с любовью и глубоким уважением к Виктору Цою, размышление о феномене главного героя русского рока и о феномене его смерти, которая в своё время потрясла миллионы граждан, и до сих пор, как видим, потряхивает. (Рецензия)

"Дичь"

Фото: kinopoisk.ru

Комедия от создателя "Счастливого дня смерти" и "Счастливого нового дня смерти" Кристофера Лэндона. Принцип тот же: слэшер плюс что-нибудь. На этот раз в качестве "что-нибудь" - фильм про обмен телами. Винс Вон играет маньяка, который находит волшебный кинжал, втыкает его в девочку, и они меняются телами. То есть большую часть фильма Винс Вон играет девочку, тихую старшеклассницу, вселившуюся в маньяка. И это, конечно, совершенно уморительно. В отличие от предыдущих работ Лэндона на ту же тему, здесь - взрослый возрастной рейтинг. Что означает много крови, увечий, распиливаний и тому подобного. Прекрасное кино. (Рецензия)

"Ещё по одной"

Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм замечательного датчанина Томаса Винтерберга, соратника Ларса фон Триера по "Догме 95" вошёл в программу несостоявшегося Каннского фестиваля и был показан вне конкурса на ММКФ. Теперь он, наконец, появился в российском прокате. Мадс Миккельсен и другие прекрасные датские актёры играют группу школьных учителей, решивших проверить "научную" теорию, в соответствии с которой систематическое ежедневное употребление алкоголя способствует карьерному и личностному росту. Дико смешная чёрная комедия с отчётливым скандинавским привкусом, деликатно, одновременно без топорного морализаторства и без стыдливого сглаживания самых острых углов изучающая такое явление, как алкоголизм на фоне кризиса среднего возраста. (Рецензии: раз, два)

"Опасный элемент"

Фото: kinopoisk.ru

Очередная экранизация статьи из "Википедии" - про Марию Склодовскую-Кюри. Старательная, подробная. Прямо с момента знакомства Марии Склодовской с Пьером Кюри - и до самого конца, по всем важнейшим вехам. Скука, естественно, смертная. Но познавательно и про борьбу за гендерное равенство. Пересказ биографии прерывается иногда маленькими сценками - как бы визуализациями последствий научных открытий мадам Кюри: лучевая терапия, атомная бомба, другая атомная бомба, авария на ЧАЭС. В кадре много зелёного и светящегося зелёного. Тем художественные особенности практически исчерпываются. Песни Kraftwerk в саундтреке почему-то нет.

"Не все дома"

Фото: kinopoisk.ru

Французская семейная комедия, которая на самом деле называется "10 дней без мамы", рассказывает о мужике, посвятившем свою жизнь карьере, все заботы о четверых детях полностью спихнув на жену. Той это в конце концов, естественно, надоедает до чёртиков, и она уезжает в отпуск, оставив неблагодарного и невнимательного супруга один на один с совершенно непонятными, чужими и порой даже враждебными маленькими существами. Суетливым хаосом, в котором оказывается бедолага, исчерпывается угловато-нехитрый юмор первой половины ленты. Во второй фабула немного усложняется появлением чудесной нянечки, от которой горе-папаше приходится скрывать один неприятный факт, имевший место в их прежних деловых отношениях. Это, в общем-то, уже лишнее, потому что от очевидной морали - "Нет ничего важнее семьи" - всё равно никуда не деться. А для самых несмышлёных переродившийся герой перед финальными титрами проговорит её вслух, неловко сломав "четвёртую стену".

"Академия монстров"

Фото: kinopoisk.ru

Не дай бог вам, конечно, решить, что этот мультик имеет какое-то отношение к пиксаровской дилогии, на что кое-кто явно очень рассчитывает. На самом деле эта простенькая сказочка приехала, представьте себе, из Мексики. Главный герой - малосимпатичный зубрила, которого за его "гениальные способности" добрая старушка забирает в Лондон, где находится спецшкола для умников. Там его встречает неприятный учитель и не в меру ехидная одноклассница. На этом заимствования у Джоан Роулинг заканчиваются: стремясь проявить себя, зубрила открывает портал в психоделичное (что-то среднее между бюджетной версией потустороннего мира "Тайны Коко" и вселенной American McGee's Alice) измерение, где чудища живут. А ещё живёт случайно угодивший туда придурковатый усатый мексиканец, превратившийся в светлячка. Он отвечает за юмор и, собственно, "мексиканскость". Которые проявляются в шутках про буррито и тако, в производстве и поедании очень острого соуса и в любви к реслингу - Эрик Картман бы пришёл в восторг от такой испепеляющей "самоиронии". И, короче, нужно этой троице победить в этом самом измерении главного супермонстра, а не то обоим измерениям кирдык. Длится всё вышеописанное чуть менее полутора часов, имеет говорящий рейтинг 4,7 на IMDb (на основе аж 212 голосов) и зачем-то ждёт вас в отечественных кинотеатрах.

"Медвежонок Бамси и Замок Разбойников"

Фото: kinopoisk.ru

А вот шведский мультфильм о могучем медвежонке длится всего час - и очень зря его авторы так поскромничали с хронометражем, потому что "Бамси" - редкий пример добротной и не слишком раскрученной (у нас особенно) анимационной продукции для детей. Бамси - известный в скандинавских странах персонаж, появившийся ещё в шестидесятых в газетных комиксах, а вскоре обзаведшийся мультсериалом. Медвежонок - супергерой своего сказочного мирка: съев горшок специального мёда, он обретает суперсилу. К моменту начала "Замка Разбойников" он принудил к миру и перевоспитал всех злодеев, но всё-таки обнаруживается один лис-отщепенец, которому удаётся посеять смуту, сколотить банду из рецидивистов, похитить бабушку Бамси вкупе со стратегическими запасами мёда и заняться оголтелыми грабежами. Так что медвежонку с друзьями (среди них - обаятельный флегматик Черепашкин, который не любит дни рождения) приходится наводить порядок без допинга. Симпатичный и умеренно поучительный мультик с исключительной красивой, постоянно напоминающей о скандинавском происхождении картинкой: тролли, бревнообразные сучковатые крокодилы, по-киттельсеновски завораживающие живые чащобы. Мультик, кстати, вышел аж в 2014 году, с тех пор получив два сиквела. Авось и они когда-нибудь до нас доедут.

"Омен. Наследие"

Фото: kinopoisk.ru

Для особенно преданных любителей хорроров в кинотеатрах всё ещё крутят итало-аргентинский ужастик "Кровать номер шесть". Да, наши локализаторы, судя по всему, не прекратят лепить в названия фильмов про жутких детей "Омен" даже под страхом смертной казни. Никаким, конечно, Оменом, там не пахнет: есть лишь призрак мальчика, донимающий молодую беременную (это важно) медсестру детской больницы всякими кошмарами. Начальство-духовенство (больница, конечно, католическая) явно что-то скрывает, неумело делая вид, что скрывать нечего. Как нетрудно догадаться, за всем стоит грустно-мрачная тайна обиженного мёртвого ребёнка, который теперь мстит. Зелёная тоска с обильной, но неуклюжей эксплуатацией христианской "готичности".

"8 с половиной"

Фото: kinopoisk.ru

Ну, что тут говорить, сами всё знаете. Наиболее знаковый, наверное, шедевр Федерико Феллини на больших экранах в честь 100-летнего юбилея великого. В оригинале, с субтитрами, разумеется.

Также на экранах: "Непосредственно Каха" - выросшая из веб-сериала на YouTube комедия; "Oscar Shorts 2020 - Игровое кино" - сборник короткометражек, которые в этом году претендовали на "Оскар".