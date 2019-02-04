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"Бабушка легкого поведения 2" снова возглавила российский кинопрокат

Новости
    04.02.2019, 17:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российская фарсовая травести-комедия Марюса Вайсберга "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители", сиквел первой "Бабушки" 2017 года, по итогам выходных осталась лидером отечественного проката, приумножив свою кассу до 368 миллионов рублей. Об этом говорят данные специализированного ресурса kinobusiness.com.

По сюжету фильма, в главной роли которого на бис выступил певец, актер и шоумен Александр Ревва, группа пенсионеров вынашивает план мести олигарху, разорившему банк, в котором содержались сбережения несчастных обездоленных.

Фото: kinopoisk.ru
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На второй строчке - военная драма Алексея Козлова "Спасти Ленинград", премьера которого состоялась в День снятия блокады. За первую неделю проката картина собрала более 127 миллионов рублей.

Третье место - драмедия Питера Фаррелли "Зеленая книга" - с "оскаровским" номинантом Вигго Мортенсеном, "оскаровским" призером Махершалалхашбазом Али и 178,3 миллионами рублей кассы, из которых 82,5 миллиона лента взяла за эти выходные. Наша рецензия - здесь.

Четвертая строчка - триллер М. Найта Шьямалана "Стекло", завершающий трилогию, начатую картинами "Неуязвимый" и "Сплит". Касса за неделю - чуть более 49 миллионов рублей, общие сборы за три недели проката - 1,1 миллиарда. Наша рецензия - здесь.

Замыкает пятерку "Семья по-быстрому" Шона Андерса ("Папа-досвидос", дилогия "Здравствуй, папа, Новый год!"), фильм о бездетной паре, которая усыновляет трех детей. За премьерную неделю "Семья" заработала 48,4 миллиона рублей. В ролях - Марк Уолберг, Роуз Бирн, Октавия Спенсер.

Ранее сообщалось, что юристы Реввы отстояли право артиста на "Чику"

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