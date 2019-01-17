Обвиненный в плагиате Александр Ревва выиграл суд

Поставлена промежуточная точка в длившихся несколько месяцев судебных разбирательствах, где фигурантами стали актер и шоумен Александр Ревва, сочинский певец Руслан Кагарманов и задорный шлягер "Чика".

Напомним: Кагарманов обвинил Ревву в плагиате, Ревва поначалу на это, как и положено КВН-щику, просто юморил, но до процесса дело-все таки дошло.

В итоге столичный суд не нашел оснований для признания "Чики" плагиатом. Для чего, пишет KP.RU, ему потребовалось семь заседаний.

При этом Ревва в суде не появился, отправляя юридически бороться своих представителей.

Меж тем Кагарманов продолжает напирать на то, что правда на его стороне, а суд "не исследовал и половины наших аргументов по непонятным причинам".

"Мне помогли провести экспертизу "Чики", которую нагло украли. Выяснилось, что совпадают в треках Реввы и моем не только слова, но и сама идея", - уточняет артист. Добавляя, что намерен отстоять истину и пойти теперь в следующую инстанцию.

Александр Ревва родился в 1974 году в Донецке. Бывший игрок команды КВН "Утомленные солнцем", резидент Comedy Club. Окончил техникум промышленной автоматики, затем факультет менеджмента Донецкого государственного университета управления. Работал на шахте электрослесарем.

Сыграл робота в "Ералаше", конюха в "Ржевском против Наполеона", бомжа в "Одноклассниках.ru", озвучил таракана в мультфильмах серии "Монстры против пришельцев", исполнил главную роль в дилогии "Бабушка легкого поведения".