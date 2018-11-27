Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград"

На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован местами чуть переслащенный и аляповатый, но старательный, зрелищный, эффектный трейлер масштабной российской военной драмы "Спасти Ленинград".
Картина основана на реальной истории и событиях, положивших начало знаменитой "Дороге жизни". Ее действие разворачивается в сентябре 41-го.
"Юные влюбленные Костя и Настя оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Но ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, и на месте трагедии первыми оказываются не спасатели, а вражеские самолеты", - это синопсис.
Режиссер, автор сценария и продюсер - Алексей Козлов ("Опера. Хроники убойного отдела", "Всегда говори "всегда"). Композитор - Юрий Потеенко ("Ночной дозор", "Дневной дозор"). Постановщик трюков - Сергей Головкин ("Сталинград", "Гоголь. Вий", "Дуэлянт", "Хрусталев, машину!").
В ролях: Андрей Миронов-Удалов ("Золотая Орда", "Соловей-Разбойник"), Мария Мельникова ("Литейный"), Анастасия Мельникова ("Афганский излом", "Улицы разбитых фонарей"), Гела Месхи ("Собибор"), Валерий Дегтярь ("Батальонъ"), Михаил Морозов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается").
В кино - с 27 января.
Предыдущий трейлер ленты можно посмотреть здесь.