Новости

Фото: Джонни Депп выступил на свадьбе лидера кельтской панк-группы 18:45
Рон Ховард представил отрывок из фильма о Лучано Паваротти 16:45
Слух: Натали Портман вернется в "Звездные войны" 16:10
Создатель "Симпсонов" назвал "Машу и медведя" лучшим мультфильмом 15:40
Том Бейкер написал книгу о Четвертом Докторе 13:55

Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград"

Новости
    27.11.2018, 18:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован местами чуть переслащенный и аляповатый, но старательный, зрелищный, эффектный трейлер масштабной российской военной драмы "Спасти Ленинград".

Картина основана на реальной истории и событиях, положивших начало знаменитой "Дороге жизни". Ее действие разворачивается в сентябре 41-го.

Фото: youtube.com/ TNT
Вышел трейлер сериала "Я - ночь" с Крисом Пайном

"Юные влюбленные Костя и Настя оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Но ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, и на месте трагедии первыми оказываются не спасатели, а вражеские самолеты", - это синопсис.

Режиссер, автор сценария и продюсер - Алексей Козлов ("Опера. Хроники убойного отдела", "Всегда говори "всегда"). Композитор - Юрий Потеенко ("Ночной дозор", "Дневной дозор"). Постановщик трюков - Сергей Головкин ("Сталинград", "Гоголь. Вий", "Дуэлянт", "Хрусталев, машину!").

В ролях: Андрей Миронов-Удалов ("Золотая Орда", "Соловей-Разбойник"), Мария Мельникова ("Литейный"), Анастасия Мельникова ("Афганский излом", "Улицы разбитых фонарей"), Гела Месхи ("Собибор"), Валерий Дегтярь ("Батальонъ"), Михаил Морозов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается").

В кино - с 27 января.

Предыдущий трейлер ленты можно посмотреть здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Видео: Bohemian Rhapsody на 64 дисководах 13:50
Гильермо дель Торо рассказал о своих нереализованных проектах 13:26
В Москве госпитализирована бывшая вокалистка "Лицея" Анна Плетнева 13:13
Видео: герои "Игры престолов" фыркают в слоумо 13:05
⧣ Россия
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
88-летний актер Иван Краско ушел от 28-летней к предыдущей жене 10:53
Конверт с запиской Игоря Талькова выставят на аукцион 26.11.2018
Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 26.11.2018
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ MUBI
Появились постеры и трейлер киноэссе Жан-Люка Годара "Книга образов" 12:16
Вышел трейлер сериала "Я - ночь" с Крисом Пайном 10:39
Трейлер ремейка "Короля Льва" установил рекорд 26.11.2018
⧣ военное кино
Фото: www.kinopoisk.ru
"Собибор" Хабенского выйдет в прокат в США 25.11.2018
Трейлер: в РФ покажут сериал-продолжение культовой "Подводной лодки" 22.11.2018
Netflix снимет мультсериал про Вторую мировую войну 16.11.2018