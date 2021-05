Что в кино: "Иди и смотри", азиатские блокбастеры, дебют фон Триера

Обзор новинок широкого проката: азиатские блокбастеры, важнейший и страшнейший фильм о Великой Отечественной войне, Джесси Айзенберг в роли Марселя Марсо, низшего сорта боевик с Морганом Фрименом, жаркие колумбийские танцы, абсурдистский детектив фон Триера.

"Восемь сотен"

Фото: kinopoisk.ru

Самый кассовый фильм 2020 года (беспрецедентный случай посрамления Голливуда, пусть и в далёких от нормальных условиях) - размашистая военно-патриотическая драма из КНР о событиях 1937 года, когда четыреста солдат китайской армии (изначально в батальоне было 800 человек, и, хотя к началу описываемых событий его численность сократилась вдвое, их так и запомнили) противостояли японской армии, обороняя склад в Шанхае. За развернувшейся страшной бойней с другой стороны реки с волнением и сочувствием беспомощно наблюдали дипломаты и жители международного сектора - единственного района города, не захваченного оккупантами. Этот контраст между островком мира с массой увеселительных заведений и кровавыми буднями войны производит мощнейшее впечатление. Что касается чисто технической составляющей "Восьми сотен" как военной ленты, едва ли кого-то удивит её высокий уровень - масштабное кино за много миллионов в Китае снимать научились давно.

"Извержение"

Фото: kinopoisk.ru

Другой азиатский блокбастер привезли из Южной Кореи. Он причудливо сочетает элементы фильма-катастрофы, шпионского триллера, боевика и комедии. Сюжет сам по себе ощутимо отдаёт весёлым безумием: чтобы предотвратить локальный апокалипсис, коим Корейскому полуострову грозит начавшееся извержение вулкана Пэктусан, в Сеуле решают отправить в КНДР специальную группу, которая при помощи мутного северокорейского агента должна похитить ядерное оружие и взорвать его в горной шахте - "чтобы снизить давление магмы" ("научное обоснование" с протыканием бумажного стаканчика ручкой прилагается). Ну и далее мы наблюдаем за удивительными приключениями южных корейцев (и конкурирующей компании американцев) на Севере, обильно присыпанными простоватым юморком и местами разбавленными достаточно сочным экшном. Кино исключительно глупое, но это вполне осознающее и нисколько потому не стесняющееся.

"Сопротивление"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм о том, как молодой Марсель Марсо во время Второй мировой участвовал в Сопротивлении и, в частности, спасал еврейских детишек от нацистов. Для такой сложной темы режиссёр Хонатан Якубович выбрал на удивление легкомысленную манеру подачи, с рядом умилительных сценок, где Марсо развлекает ребятню своими ужимками, чтобы те не боялись (горячий привет Роберто Бениньи), романтикой-поцелуйчиками, захватывающими приключениями. При этом почти без трагизма. Молодого Марселя Марсо, которому на момент изображаемых событий было 16-18 лет, играет 37-летний Джесси Айзенберг - так, как он играет примерно везде. Также вызывает недоумение зачем-то усиленно косящий под Томми Шелби из "Острых козырьков" Маттиас Швайгхёфер в роли карикатурного злодея, музицирующего в перерывах между зверскими расправами (на самом деле это тоже реальный исторический персонаж, Клаус Барби). В общем, странное кино, с какой стороны ни посмотри.

"Шаг вперёд: Жар улиц"

Фото: kino-teatr.ru

Никакого отношения к популярной серии девочковых мелодрам про танцы эта картина из Колумбии не имеет. Она, наоборот, сугубо пацанская. Но всё же про танцы в том числе. Один из ближайших аналогов - наша трилогия "Решала" и её ответвление "Эластико". Местечковое, но честное кино про суровую житуху простых парней с окраины. Четверо лучших друзей мечтают победить на чемпионате по уличным танцам, чтобы выбраться из нищеты, но опасная трясина криминала их засасывает - это вкратце сюжет. Ничего из ряда вон. Зато много зажигательной музыки и темпераментных чернокожих парней, энергично двигающих под неё конечностями.

"Ангел мести"

Фото: kinopoisk.ru

Низшего разряда недобоевик от некогда видного деятеля Джорджа Галло (минувшей осенью он, правда, отметился вполне сносной комедией с Де Ниро "Афера по-голливудски"). Руби Роуз играет бывшую киллершу, которая должна съездить в пять мест и привезти оттуда деньги нечистому на руку копу. Нечистого на руку копа играет Морган Фримен, согласившийся здесь сняться, очевидно, на том условии, что ему не придётся вставать - по сюжету его герой передвигается в инвалидном кресле. А Руби Роуз, наверное, хотелось покататься на мотоцикле. И вот она катается туда-сюда, вяло тычет в каких-то людей пистолетом, потом возвращается к сидячему Моргану Фримену, они разговаривают, и всё повторяется заново. Снято почему-то всё через зелёный светофильтр. Однообразнее, бессмысленнее и скучнее зрелища на этой неделе в кинотеатрах не найти.

"Пчелка Майя: Медовый движ"

Фото: kinopoisk.ru

Очередная часть германо-австралийской франшизы про непоседливых пчёл в российском прокате получила жутковатый подзаголовок, но любителей сводить своих отпрысков на что-нибудь простенькое и при этом довольно прилично нарисованное (чем свою аудиторию "Майя" и завоевала) это отпугнёт едва ли. В этой серии Майя и её друг Вилли спасают муравьиную принцессу от покушений со стороны злобных жуков. Периодически те и другие, разумеется, поют. Потом все дружат. Возрастной рейтинг - 0+. Без детей ходить противопоказано.

"Иди и смотри"

Фото: kinopoisk.ru

Общепризнанный и абсолютный шедевр Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича - фильм о войне, который обязан посмотреть каждый. Если не на большом экране, то как минимум дома. Хотя во время "вторых майских" лучшего повода для похода в кино, наверное, не придумать. Тем более речь идёт об отреставрированной версии, получившей специальный приз в Каннах, и в современных залах, соответственно, эффект от картины должен быть ещё более ошеломительным.

"Чунгкингский экспресс"

Фото: kinopoisk.ru

Две зарифмованные меж собой истории про двух гонконгских полицейских и их непростые взаимоотношения с противоположным полом. Один страдает из-за того, что его бросила девушка, и поэтому ест консервированные ананасы, но однажды встречает уголовницу в парике и теряет голову. Второй тоже страдает из-за того, что его бросила девушка, но однажды встречает двинутую продавщицу, зацикленную на Калифорнии и соответствующей песне The Mamas and the Papas, и теряет голову. Фильм этот Вонг Кар Вай снимал параллельно другому фильму, на скорую руку, сочиняя на ходу (и это, честно говоря, заметно). Внезапно он стал международным хитом и сделал своего автора дико модным. Даже Тарантино "Чунгкингский экспресс" котировал, что и не мудрено, учитывая трепетное внимание Кар Вая к женским ногам в паре сцен. Безусловно, фильму не откажешь как минимум в чувственности, подкупающей наивной импульсивности, экстравагантной эффектности. Однако надо также понимать, что многие вещи, которые были в моде в 90-х, сейчас воспринимаются, скажем так, несколько по-иному, и "Чунгкинский экспресс" к таким вещам тоже относится - в определённой мере.

"Элемент преступления"

Фото: kinopoisk.ru

В юбилейной категории "фон Триер недели" - полнометражный дебют датчанина, состоявшийся в 1984 году. В подчёркнуто обезличенном европейском городе объявляется маньяк. Он убивает молодых продавщиц лотерейных билетов. На место из-за границы прибывает детектив, использующий нетривиальный метод расследования: пошагово повторяя действия убийцы, он добивается полной идентификации с ним. Что, понятное дело, ничем хорошим закончиться не может. Впрочем, как это часто бывает у Ларса, в ленте, положившей начало не только его фильмографии, но и ехидной трилогии "Европа", не меньшее внимание, чем оригинальное содержание, привлекает форма, парадоксально скрещивающая классический нуар с Тарковским. Выдержат, конечно, не все.

Также на экранах: "Прабабушка лёгкого поведения. Начало" (осторожно!); японский хоррор "Лес самоубийц"; сборник детской анимации "Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1".