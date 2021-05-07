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Вышел финальный русский трейлер девятой "Пилы"

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    07.05.2021, 11:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился локализованный финальный трейлер хоррора "Пила: Спираль" - девятой части известной живодерской франшизы, призванной освежить линейку. В частности, оживив ее черными персонажами - комиком Крисом Роком и Сэмюэлом Л. Джексоном, сыгравшим папашу героя вышеназванного.

Фото: youtube.com
Вышел финальный трейлер хоррора "Тихое место 2"

Ролик доступен на YouTube-канале компании Central Partnership, уведомляя, что "изощренный садист с порочным представлением о справедливости возвращается".

Синопсис. "Импульсивный детектив из Нью-Йорка Иезекиль "Зик" Бэнкс (Рок) "работает в тени уважаемого ветерана полиции (своего отца т.е. - прим. "Кинократии") и не упускает возможность взяться за расследование серии ужасающих убийств". После чего ему вместе с новым напарником предстоит "погрузиться в подлинный кошмар, который воскрешает шокирующее прошлое города".

"Загадка затягивает все глубже, и Зик невольно оказывается в эпицентре убийственно болезненной игры", - информирует подпись к ролику, не вызывающему особого трепета в сердце, скажем прямо.

Фото: youtube.com
Вышел новый тизер 4-го сезона "Очень странных дел"

Режиссер - Дарен Линн Боусман, ветеран серии, работающий на с ней со второго фильма (это 2005-й год). Крис Рок - сопродюсер, наряду с неизменными Джеймсом Ваном и Ли Уоннеллом.

Съемки ленты были закончены еще летом 2019-го, но по понятным причинам премьера задержалась, съехав пару раз. В итоге российский зритель увидит "Спираль" 13 мая.

К слову, в апреле было объявлено, что "Пила 10" уже в разработке. Кроме того, франшиза прирастет и сериалом, как это сейчас повелось.

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